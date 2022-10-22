Премьер Украины предупредил об «ужасных последствиях» задержки помощи со стороны ЕС

23 октября 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

Задержка помощи со стороны ЕС грозит невыплатой зарплат и пенсий на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги. С таких предупреждением выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он пояснил, что речь идет о финансировании в рамках обещанных девяти миллиардов евро. «Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии», — заявил Шмыгаль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday. По его словам, большая часть траншей направляется на удовлетворение социальных нужд. Любая задержка может обернуться «ужасными последствиями», сказал он, отметив, что при «крайне негативном сценарии» украинцы столкнутся с невыплатой пенсий и зарплат. Ранее Шмыгаль также выступил с ультиматумом в адрес ЕС. Пытаясь «припугнуть» союзников, политик утверждал, что если на Украине предстоящей зимой не будет обеспечено энергоснабжение и отопление, то Европе грозит «миграционное цунами». Страны Евросоюза активно поддерживают Киев на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее была одобрена помощь в размере 9 миллиардов евро, решение принято по итогам саммита стран-членов ЕС, передает MK . Также Европа согласилась разместить на своей территории тренировочную миссию по подготовке украинских войск, в ходе нее обучение пройдут порядка 15 тысяч солдат.

Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги. С таких предупреждением выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он пояснил, что речь идет о финансировании в рамках обещанных девяти миллиардов евро. «Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии», — заявил Шмыгаль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday. По его словам, большая часть траншей направляется на удовлетворение социальных нужд. Любая задержка может обернуться «ужасными последствиями», сказал он, отметив, что при «крайне негативном сценарии» украинцы столкнутся с невыплатой пенсий и зарплат. Ранее Шмыгаль также выступил с ультиматумом в адрес ЕС. Пытаясь «припугнуть» союзников, политик утверждал, что если на Украине предстоящей зимой не будет обеспечено энергоснабжение и отопление, то Европе грозит «миграционное цунами». Страны Евросоюза активно поддерживают Киев на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее была одобрена помощь в размере 9 миллиардов евро, решение принято по итогам саммита стран-членов ЕС, передает MK. Также Европа согласилась разместить на своей территории тренировочную миссию по подготовке украинских войск, в ходе нее обучение пройдут порядка 15 тысяч солдат.