В ЯНАО местные жители наблюдают северное сияние Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин восхитился северным сиянием. Об этом он рассказал на своей личной странице в telegram-канале.

«Вот такой чудесный вечер в Тарко-Сале. Шикарное северное сияние», — говорит мэр на видео к записи.

Антон Колодин отметил, что сегодня местные жители ото всюду снимают это природное явление. В комментариях подписчики написали, что «суровый север не такой уж и суровый».

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ЯНАО активно делятся в соцсетях фотографиями северного сияния. В Губкинском, Муравленко и Салехарде засняли это природное явление.