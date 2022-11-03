03 ноября 2022
02 ноября 2022

Мэр из ЯНАО восхитился природным явлением. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние, Салехард, северное сияние, салехард
В ЯНАО местные жители наблюдают северное сияние Фото:

Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин восхитился северным сиянием. Об этом он рассказал на своей личной странице в telegram-канале.

«Вот такой чудесный вечер в Тарко-Сале. Шикарное северное сияние», — говорит мэр на видео к записи.

Антон Колодин отметил, что сегодня местные жители ото всюду снимают это природное явление. В комментариях подписчики написали, что «суровый север не такой уж и суровый».

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ЯНАО активно делятся в соцсетях фотографиями северного сияния. В Губкинском, Муравленко и Салехарде засняли это природное явление.

Северное сияние в Тарко-Сале

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Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин восхитился северным сиянием. Об этом он рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «Вот такой чудесный вечер в Тарко-Сале. Шикарное северное сияние», — говорит мэр на видео к записи. Антон Колодин отметил, что сегодня местные жители ото всюду снимают это природное явление. В комментариях подписчики написали, что «суровый север не такой уж и суровый». Ранее URA.RU рассказывало, что жители ЯНАО активно делятся в соцсетях фотографиями северного сияния. В Губкинском, Муравленко и Салехарде засняли это природное явление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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