Страны G7 договорились о фиксированной цене на нефть РФ

04 ноября 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

Запад намерен ввести фиксированную цену на нефть РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть, отказавшись от плавающей ставки. Мера будет введена после установления ценового потолка на российский энергоресурс. «Коалиция согласилась с тем, что ценовой предел будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой к индексу», — пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в коалиции. «Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы минимизировать нагрузку на участников рынка», — добавил собеседник агентства. Страны G7, а также Евросоюз планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. США заявляли о намерениях ограничить стоимость энергоресурса на уровне 60 долларов за баррель, однако позднее повысили ценовой потолок. В правительстве России, в свою очередь, пообещали прекратить поставки нефти и газа для всех стран, поддержавших санкционную меру.

Страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть, отказавшись от плавающей ставки. Мера будет введена после установления ценового потолка на российский энергоресурс. «Коалиция согласилась с тем, что ценовой предел будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой к индексу», — пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в коалиции. «Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы минимизировать нагрузку на участников рынка», — добавил собеседник агентства. Страны G7, а также Евросоюз планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. США заявляли о намерениях ограничить стоимость энергоресурса на уровне 60 долларов за баррель, однако позднее повысили ценовой потолок. В правительстве России, в свою очередь, пообещали прекратить поставки нефти и газа для всех стран, поддержавших санкционную меру.