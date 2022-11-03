03 ноября 2022

Страны G7 договорились о фиксированной цене на нефть РФ

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Запад намерен ввести фиксированную цену на нефть РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть, отказавшись от плавающей ставки. Мера будет введена после установления ценового потолка на российский энергоресурс.

«Коалиция согласилась с тем, что ценовой предел будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой к индексу», — пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в коалиции. «Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы минимизировать нагрузку на участников рынка», — добавил собеседник агентства.

Страны G7, а также Евросоюз планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. США заявляли о намерениях ограничить стоимость энергоресурса на уровне 60 долларов за баррель, однако позднее повысили ценовой потолок. В правительстве России, в свою очередь, пообещали прекратить поставки нефти и газа для всех стран, поддержавших санкционную меру.

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Страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть, отказавшись от плавающей ставки. Мера будет введена после установления ценового потолка на российский энергоресурс. «Коалиция согласилась с тем, что ценовой предел будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой к индексу», — пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в коалиции. «Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы минимизировать нагрузку на участников рынка», — добавил собеседник агентства. Страны G7, а также Евросоюз планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. США заявляли о намерениях ограничить стоимость энергоресурса на уровне 60 долларов за баррель, однако позднее повысили ценовой потолок. В правительстве России, в свою очередь, пообещали прекратить поставки нефти и газа для всех стран, поддержавших санкционную меру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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