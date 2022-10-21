Bloomberg: США определились с предельной ценой на российскую нефть

Bloomberg: США собираются ограничить цену на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель

22 октября 2022 в 00:29 Размер текста - 17 +

США намерены ограничить цены на российскую нефть на уровне 60 долларов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США будут пытаться установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Официальные лица США могут попытаться установить потолок цен на экспортируемую из России нефть выше 60 долларов за баррель», — сообщает агентство. Отмечается, что в качестве ориентира американские политики используют среднюю стоимость нефти за последние пять лет. Уточняется, что если потолок будет выше, то это урежет одну из заявленных целей Запада, состоящей в том, чтобы лишить Москву доходов от нефти. «Тем не менее, это также будет соответствовать другой цели ограничения — удержанию российской нефти на рынке — по мере приближения промежуточных выборов в США и роста цен на бензин», — говорится в материале агентства. Ранее ЕС утвердил восьмой пакет санкций против РФ, в котором предусмотрено введение потолка цен на российские газ и нефть. Позже в правительстве России заявил, что поставки газа и нефти будут прекращены для всех стран, поддержавших установку потолка цен. Bloomberg отмечало, что ответ президента РФ Владимира Путина на санкции привел ЕС на грань распада. А сама идея США по ограничению цен на российскую нефть оказалась не эффективна.

США будут пытаться установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Официальные лица США могут попытаться установить потолок цен на экспортируемую из России нефть выше 60 долларов за баррель», — сообщает агентство. Отмечается, что в качестве ориентира американские политики используют среднюю стоимость нефти за последние пять лет. Уточняется, что если потолок будет выше, то это урежет одну из заявленных целей Запада, состоящей в том, чтобы лишить Москву доходов от нефти. «Тем не менее, это также будет соответствовать другой цели ограничения — удержанию российской нефти на рынке — по мере приближения промежуточных выборов в США и роста цен на бензин», — говорится в материале агентства. Ранее ЕС утвердил восьмой пакет санкций против РФ, в котором предусмотрено введение потолка цен на российские газ и нефть. Позже в правительстве России заявил, что поставки газа и нефти будут прекращены для всех стран, поддержавших установку потолка цен. Bloomberg отмечало, что ответ президента РФ Владимира Путина на санкции привел ЕС на грань распада. А сама идея США по ограничению цен на российскую нефть оказалась не эффективна.