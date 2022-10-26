США испугались вводить жесткие ограничения цен на российскую нефть

Bloomberg: Вашингтон повысил планируемый потолок цен на нефть РФ

27 октября 2022 в 03:24 Размер текста - 17 +

США намерены смягчить политику ценового потолка на нефть РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Позиция США по ограничению цен на российскую нефть смягчилась, рассматривается потолок выше 60 долларов за баррель. Об этом пишет Bloomberg, объясняя позицию американских властей опасениями о прекращении поставок. «Официальные лица США были вынуждены свернуть план по ограничению цен на российскую нефть из-за скептицизма со стороны инвесторов и растущего риска на финансовых рынках», — сообщает агентство. По информации издания, США и Евросоюз, «вероятнее всего, установят более свободно управляемый потолок с большей ценой, чем предполагалось». «Чиновники, участвующие в разработке, обсуждают ограничение на верхнем конце предложенного ранее диапазона и выше», — уточняют авторы. Агентство пишет, что позиция США изменилась после того, как «Вашингтон потратил месяцы, оказывая давление на европейцев, чтобы они изменили свои санкции в отношении российской нефти. Предполагается, что решение по потолку цен будет принято до 5 декабря. На данный момент согласие на применение ограничений дали лишь страны G7 и Австралия. Страны G7, а также Евросоюза планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. США заявили о намерениях ограничить стоимость энергоресурса на уровне 60 долларов за баррель. В правительстве России, в свою очередь, пообещали прекратить поставки нефти и газа для всех стран, поддержавших установку потолка цен. В результате МВФ сообщил о проблемах с введением ограничений. В международной организации ставили под сомнение эффективность планируемых запретов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Позиция США по ограничению цен на российскую нефть смягчилась, рассматривается потолок выше 60 долларов за баррель. Об этом пишет Bloomberg, объясняя позицию американских властей опасениями о прекращении поставок. «Официальные лица США были вынуждены свернуть план по ограничению цен на российскую нефть из-за скептицизма со стороны инвесторов и растущего риска на финансовых рынках», — сообщает агентство. По информации издания, США и Евросоюз, «вероятнее всего, установят более свободно управляемый потолок с большей ценой, чем предполагалось». «Чиновники, участвующие в разработке, обсуждают ограничение на верхнем конце предложенного ранее диапазона и выше», — уточняют авторы. Агентство пишет, что позиция США изменилась после того, как «Вашингтон потратил месяцы, оказывая давление на европейцев, чтобы они изменили свои санкции в отношении российской нефти. Предполагается, что решение по потолку цен будет принято до 5 декабря. На данный момент согласие на применение ограничений дали лишь страны G7 и Австралия. Страны G7, а также Евросоюза планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. США заявили о намерениях ограничить стоимость энергоресурса на уровне 60 долларов за баррель. В правительстве России, в свою очередь, пообещали прекратить поставки нефти и газа для всех стран, поддержавших установку потолка цен. В результате МВФ сообщил о проблемах с введением ограничений. В международной организации ставили под сомнение эффективность планируемых запретов.