26 октября 2022

США испугались вводить жесткие ограничения цен на российскую нефть

Bloomberg: Вашингтон повысил планируемый потолок цен на нефть РФ
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США намерены смягчить политику ценового потолка на нефть РФ Фото:
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Позиция США по ограничению цен на российскую нефть смягчилась, рассматривается потолок выше 60 долларов за баррель. Об этом пишет Bloomberg, объясняя позицию американских властей опасениями о прекращении поставок.

«Официальные лица США были вынуждены свернуть план по ограничению цен на российскую нефть из-за скептицизма со стороны инвесторов и растущего риска на финансовых рынках», — сообщает агентство. По информации издания, США и Евросоюз, «вероятнее всего, установят более свободно управляемый потолок с большей ценой, чем предполагалось». «Чиновники, участвующие в разработке, обсуждают ограничение на верхнем конце предложенного ранее диапазона и выше», — уточняют авторы.

Агентство пишет, что позиция США изменилась после того, как «Вашингтон потратил месяцы, оказывая давление на европейцев, чтобы они изменили свои санкции в отношении российской нефти. Предполагается, что решение по потолку цен будет принято до 5 декабря. На данный момент согласие на применение ограничений дали лишь страны G7 и Австралия.

Страны G7, а также Евросоюза планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. США заявили о намерениях ограничить стоимость энергоресурса на уровне 60 долларов за баррель. В правительстве России, в свою очередь, пообещали прекратить поставки нефти и газа для всех стран, поддержавших установку потолка цен. В результате МВФ сообщил о проблемах с введением ограничений. В международной организации ставили под сомнение эффективность планируемых запретов.

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Позиция США по ограничению цен на российскую нефть смягчилась, рассматривается потолок выше 60 долларов за баррель. Об этом пишет Bloomberg, объясняя позицию американских властей опасениями о прекращении поставок. «Официальные лица США были вынуждены свернуть план по ограничению цен на российскую нефть из-за скептицизма со стороны инвесторов и растущего риска на финансовых рынках», — сообщает агентство. По информации издания, США и Евросоюз, «вероятнее всего, установят более свободно управляемый потолок с большей ценой, чем предполагалось». «Чиновники, участвующие в разработке, обсуждают ограничение на верхнем конце предложенного ранее диапазона и выше», — уточняют авторы. Агентство пишет, что позиция США изменилась после того, как «Вашингтон потратил месяцы, оказывая давление на европейцев, чтобы они изменили свои санкции в отношении российской нефти. Предполагается, что решение по потолку цен будет принято до 5 декабря. На данный момент согласие на применение ограничений дали лишь страны G7 и Австралия. Страны G7, а также Евросоюза планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. США заявили о намерениях ограничить стоимость энергоресурса на уровне 60 долларов за баррель. В правительстве России, в свою очередь, пообещали прекратить поставки нефти и газа для всех стран, поддержавших установку потолка цен. В результате МВФ сообщил о проблемах с введением ограничений. В международной организации ставили под сомнение эффективность планируемых запретов.
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