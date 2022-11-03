BI: влиятельные западные политики и бизнесмены поддержали Россию

Business Insider: Илон Маск, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Герхард Шредер и Сильвио Берлускони поддержали Россию в спецоперации

04 ноября 2022 в 02:22 Размер текста - 17 +

Россию поддержали пять влиятельных людей из Запада Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные влиятельные политики, бизнесмены, а также общественные деятели поддержали российскую позицию в спецоперации. Об этом написал обозреватель Business Insider Келси Вламис. Так, эксперт напомнил, что основатель компании SpaceX Илон Маск ранее предложил план мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Бизнесмен подчеркнул важность проведения выборов на четырех территориях, находившихся ранее в составе Украины, а также признания Крыма частью России. Второе влиятельное лицо, поддерживающее Россию — президент США Дональд Трамп. В статье указывается, что он неоднократно хвалил президента РФ Владимира Путина. Кроме того, в публикации отмечается, что ведущий американского информационного канала Fox News Такер Карлсон часто критиковал американскую политику в отношении России. Также в тексте упоминается бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, которого представители Запада осудили за поддержание хороших отношений с Путиным. Вламис включил в список бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускуни, который «открыто одобряет» политику России. Ранее турецкая газета Sabah писала о том, что Запад рано или поздно прекратит оказывать поддержку украинским властям. По словам автора материала газеты, у властей Запада единственной целью было втянуть Украину в боевое столкновение и «посеять в регионе хаос».

Западные влиятельные политики, бизнесмены, а также общественные деятели поддержали российскую позицию в спецоперации. Об этом написал обозреватель Business Insider Келси Вламис. Так, эксперт напомнил, что основатель компании SpaceX Илон Маск ранее предложил план мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Бизнесмен подчеркнул важность проведения выборов на четырех территориях, находившихся ранее в составе Украины, а также признания Крыма частью России. Второе влиятельное лицо, поддерживающее Россию — президент США Дональд Трамп. В статье указывается, что он неоднократно хвалил президента РФ Владимира Путина. Кроме того, в публикации отмечается, что ведущий американского информационного канала Fox News Такер Карлсон часто критиковал американскую политику в отношении России. Также в тексте упоминается бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, которого представители Запада осудили за поддержание хороших отношений с Путиным. Вламис включил в список бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускуни, который «открыто одобряет» политику России. Ранее турецкая газета Sabah писала о том, что Запад рано или поздно прекратит оказывать поддержку украинским властям. По словам автора материала газеты, у властей Запада единственной целью было втянуть Украину в боевое столкновение и «посеять в регионе хаос».