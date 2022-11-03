Синоптики пообещали снежный ноябрь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В первых двух декадах ноября в Челябинске ожидаются сильные снегопады. О капризах погоды жителей региона предупредили синоптики.

«Снег ожидается 4, 6 и 7 ноября. Сильные снегопады накроют город с 10 по 13 ноября и с 17 по 18 ноября», — указано в прогнозе сайта «Гисметео».

В начале ноября температуры будут колебаться около нулевой отметки. Дневные температуры середины ноября не опустятся ниже 13 градусов мороза, ночные могут достичь -20. Средняя температура составит около 8-10 градусов ниже нуля.

Ранее синоптики обещали челябинцам снежный октябрь, однако из-за плюсовых температур в регионе преимущественно шли дожди. Водоемы начали замерзать лишь в начале ноября.