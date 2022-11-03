03 ноября 2022

Челябинцев предупредили о сильных снегопадах. Скрин

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Городские зарисовки. Челябинск, снег, уборка снега, трактор, колесо, комунальщики
Синоптики пообещали снежный ноябрь Фото:

В первых двух декадах ноября в Челябинске ожидаются сильные снегопады. О капризах погоды жителей региона предупредили синоптики.

«Снег ожидается 4, 6 и 7 ноября. Сильные снегопады накроют город с 10 по 13 ноября и с 17 по 18 ноября», — указано в прогнозе сайта «Гисметео».

В начале ноября температуры будут колебаться около нулевой отметки. Дневные температуры середины ноября не опустятся ниже 13 градусов мороза, ночные могут достичь -20. Средняя температура составит около 8-10 градусов ниже нуля.

Ранее синоптики обещали челябинцам снежный октябрь, однако из-за плюсовых температур в регионе преимущественно шли дожди. Водоемы начали замерзать лишь в начале ноября.

Синоптики отметили самые снежные дни ноября

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В первых двух декадах ноября в Челябинске ожидаются сильные снегопады. О капризах погоды жителей региона предупредили синоптики. «Снег ожидается 4, 6 и 7 ноября. Сильные снегопады накроют город с 10 по 13 ноября и с 17 по 18 ноября», — указано в прогнозе сайта «Гисметео». В начале ноября температуры будут колебаться около нулевой отметки. Дневные температуры середины ноября не опустятся ниже 13 градусов мороза, ночные могут достичь -20. Средняя температура составит около 8-10 градусов ниже нуля. Ранее синоптики обещали челябинцам снежный октябрь, однако из-за плюсовых температур в регионе преимущественно шли дожди. Водоемы начали замерзать лишь в начале ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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