Теплая погода затягивает в нацпарке обледенение рек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) начался ледостав, стадиями которого являются так называемые снежура и ледяное сало. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, первой приметой ледостава стали забереги на реке Юрюзань.

«Тонкие пластинки льда вдоль берега называются „заберегами“. Они являются верной приметой ледостава», — уточнили URA.RU в нацпарке.

Сотрудники Зигальги рассказали, что забереги появились на реке Юрюзань. Река опоясывает хребет Зигальга с одной из сторон. Дальнейшее развитие ситуации специалисты связывают с появлением льдинок. Они поплывут по реке, напоминая жир на остывшем супе. Отсюда неформальное название этого явления — «ледяное сало». Если в моменты его возникновения пойдет густой снег, его хлопья в воде создадут «кашу» «снежуру».

У заключительных стадий также есть свои названия. «Снежура» с «салом» образуют «шугу». Она смерзнется в большие льдины. Когда мороз соединит шугу с берегами, ледостав завершится. Равномерность корки льда будет зависеть от погоды. Если ветра не будет, то ледяной покров будет равномерным, сообщили URA.RU в нацпарке.

Первые признаки ледостава появились на реке Юрюзань Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»

Обледенение началось с берега Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»