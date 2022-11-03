В США придумали план по завершению конфликта на Украине

04 ноября 2022 в 07:44 Размер текста - 17 +

Запад должен отменить санкции против РФ в обмен на уход российских войск со всех освобожденных территорий, считают в США Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уход Вооруженных сил России с освобожденных территорий в обмен на отмену санкций будет идеальным вариантом завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «В обмен на уход России со всех освобожденных территорий и прекращение ее военных операций Запад отменит все экономические санкции, которые он наложил на Россию с этой даты», — говорится в материале журнала. Автор отмечает, что при таком сценарии Украина только выиграет, а Россия сможет продавать свои энергоресурсы в Европу. Помимо этого, украинские власти могут пообещать не вступать в НАТО в обмен на отведение российских войск на 250 километров от российско-украинской границы, вывод войск из Белоруссии и Приднестровья. Ранее основатель Tesla Илон Маск предложил признать Крым российским и провести повторные референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Жители США одобрили план американского предпринимателя. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин всегда был готов пойти на переговоры, но Украина закрепила законодательно запрет на какие-либо обсуждения, передает телеканал 360. В Вашингтоне, в свою очередь, намерены обеспечить для Киева «максимально сильную» позицию к моменту начала мирных переговоров с Москвой, передает RT.

Уход Вооруженных сил России с освобожденных территорий в обмен на отмену санкций будет идеальным вариантом завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «В обмен на уход России со всех освобожденных территорий и прекращение ее военных операций Запад отменит все экономические санкции, которые он наложил на Россию с этой даты», — говорится в материале журнала. Автор отмечает, что при таком сценарии Украина только выиграет, а Россия сможет продавать свои энергоресурсы в Европу. Помимо этого, украинские власти могут пообещать не вступать в НАТО в обмен на отведение российских войск на 250 километров от российско-украинской границы, вывод войск из Белоруссии и Приднестровья. Ранее основатель Tesla Илон Маск предложил признать Крым российским и провести повторные референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Жители США одобрили план американского предпринимателя. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин всегда был готов пойти на переговоры, но Украина закрепила законодательно запрет на какие-либо обсуждения, передает телеканал 360. В Вашингтоне, в свою очередь, намерены обеспечить для Киева «максимально сильную» позицию к моменту начала мирных переговоров с Москвой, передает RT.