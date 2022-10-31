Newsweek: американцы поддерживают план Маска по Украине

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Евромайдан. Киев, флаг украины, площадь независимости
Илон Маск предложил вариант урегулирования ситуации на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители США одобряют план американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на опрос.

«Опрос, проведенный Redfield & Wilton Strategies от имени Newsweek, показал, что 33% имеющих право голосовать в Соединенных Штатах согласилась с предложениями, выдвинутыми генеральным директором SpaceX и Tesla в Twitter 3 октября. Однако 24% участников опроса заявили, что не считают достижимыми идеи Маска», — пишет Newsweek.

Маск предложил признать Крым российским и провести повторные референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Также он считает, что Украине нужно отказаться от вступления в НАТО. В Белом доме раскритиковали идею миллиардера, сообщает Life.

На Украине с 24 февраля проходит спецоперация. В ходе нее в состав РФ вошли территории, освобожденные российской армией. Это Херсонская область, часть Донбасса и Запорожья.

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Жители США одобряют план американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на опрос. «Опрос, проведенный Redfield & Wilton Strategies от имени Newsweek, показал, что 33% имеющих право голосовать в Соединенных Штатах согласилась с предложениями, выдвинутыми генеральным директором SpaceX и Tesla в Twitter 3 октября. Однако 24% участников опроса заявили, что не считают достижимыми идеи Маска», — пишет Newsweek. Маск предложил признать Крым российским и провести повторные референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Также он считает, что Украине нужно отказаться от вступления в НАТО. В Белом доме раскритиковали идею миллиардера, сообщает Life. На Украине с 24 февраля проходит спецоперация. В ходе нее в состав РФ вошли территории, освобожденные российской армией. Это Херсонская область, часть Донбасса и Запорожья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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