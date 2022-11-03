В ХМАО продается трехэтажная квартира стоимостью 25 миллионов

В Сургуте продается квартира из трех этажей
В Сургуте (ХМАО) продается трехэтажная квартира, состоящая из пяти комнат. Объявление размещено на сайте Avito.
«Квартира в центре города. 3 этажа внутри квартиры. Общая площадь 196 кв. м. Дизайнерский ремонт, сауна, джакузи, камин», — говорится в объявлении. При этом в случае отключения горячей воды имеется водонагреватель.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продают пентхаус за 130 миллионов. Общая площадь с террасой составляет более 400 кв. м.
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