03 ноября 2022
02 ноября 2022

В ХМАО продается трехэтажная квартира стоимостью 25 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый арендный дом от Дом.рф и СК Брусника. Екатеринбург, арендный дом, улица шаумяна24
В Сургуте продается квартира из трех этажей Фото:

В Сургуте (ХМАО) продается трехэтажная квартира, состоящая из пяти комнат. Объявление размещено на сайте Avito.

«Квартира в центре города. 3 этажа внутри квартиры. Общая площадь 196 кв. м. Дизайнерский ремонт, сауна, джакузи, камин», — говорится в объявлении. При этом в случае отключения горячей воды имеется водонагреватель.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продают пентхаус за 130 миллионов. Общая площадь с террасой составляет более 400 кв. м.

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В Сургуте (ХМАО) продается трехэтажная квартира, состоящая из пяти комнат. Объявление размещено на сайте Avito. «Квартира в центре города. 3 этажа внутри квартиры. Общая площадь 196 кв. м. Дизайнерский ремонт, сауна, джакузи, камин», — говорится в объявлении. При этом в случае отключения горячей воды имеется водонагреватель. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продают пентхаус за 130 миллионов. Общая площадь с террасой составляет более 400 кв. м.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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