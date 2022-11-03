Жанна Рябцева помогла свердловчанину перевезти бабушку на Урал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы России от Свердловской области Жанна Рябцева помогла свердловчанину перевезти его 82-летнюю бабушку с Украины. По ее словам, у пенсионерки множество заболеваний.

«Несколько недель назад ко мне обратились за помощью с вывозом Ольги Петровны в Россию [с Украины]. Она одна, при этом множество заболеваний, кардиостимулятор, лучше не перечислять. 2 ноября женщина закончила лечение в екатеринбургской больнице», — написала Рябцева.

Сейчас пожилая женщина живет у своего сына в Свердловской области. У пенсионерки не было паспорта. Решить задачу с переездом Рябцевой помогали министры и послы.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная военная операция. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.