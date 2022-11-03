03 ноября 2022

Депутат Госдумы помогла свердловчанину перевезти больную бабушку с Украины. Фото

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Жанна Рябцева помогла свердловчанину перевезти бабушку на Урал Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы России от Свердловской области Жанна Рябцева помогла свердловчанину перевезти его 82-летнюю бабушку с Украины. По ее словам, у пенсионерки множество заболеваний.

«Несколько недель назад ко мне обратились за помощью с вывозом Ольги Петровны в Россию [с Украины]. Она одна, при этом множество заболеваний, кардиостимулятор, лучше не перечислять. 2 ноября женщина закончила лечение в екатеринбургской больнице», — написала Рябцева.

Сейчас пожилая женщина живет у своего сына в Свердловской области. У пенсионерки не было паспорта. Решить задачу с переездом Рябцевой помогали министры и послы.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная военная операция. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.

2 ноября пенсионерка закончила лечение в больнице Екатеринбурга
Фото:

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Депутат Госдумы России от Свердловской области Жанна Рябцева помогла свердловчанину перевезти его 82-летнюю бабушку с Украины. По ее словам, у пенсионерки множество заболеваний. «Несколько недель назад ко мне обратились за помощью с вывозом Ольги Петровны в Россию [с Украины]. Она одна, при этом множество заболеваний, кардиостимулятор, лучше не перечислять. 2 ноября женщина закончила лечение в екатеринбургской больнице», — написала Рябцева. Сейчас пожилая женщина живет у своего сына в Свердловской области. У пенсионерки не было паспорта. Решить задачу с переездом Рябцевой помогали министры и послы. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная военная операция. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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