Депутат Госдумы России от Свердловской области Жанна Рябцева помогла свердловчанину перевезти его 82-летнюю бабушку с Украины. По ее словам, у пенсионерки множество заболеваний.
«Несколько недель назад ко мне обратились за помощью с вывозом Ольги Петровны в Россию [с Украины]. Она одна, при этом множество заболеваний, кардиостимулятор, лучше не перечислять. 2 ноября женщина закончила лечение в екатеринбургской больнице», — написала Рябцева.
Сейчас пожилая женщина живет у своего сына в Свердловской области. У пенсионерки не было паспорта. Решить задачу с переездом Рябцевой помогали министры и послы.
На территории Украины с 24 февраля проводится специальная военная операция. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.
2 ноября пенсионерка закончила лечение в больнице Екатеринбурга
Фото: telegram-канал Жанны Рябцевой
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Депутат Госдумы России от Свердловской области Жанна Рябцева помогла свердловчанину перевезти его 82-летнюю бабушку с Украины. По ее словам, у пенсионерки множество заболеваний. «Несколько недель назад ко мне обратились за помощью с вывозом Ольги Петровны в Россию [с Украины]. Она одна, при этом множество заболеваний, кардиостимулятор, лучше не перечислять. 2 ноября женщина закончила лечение в екатеринбургской больнице», — написала Рябцева. Сейчас пожилая женщина живет у своего сына в Свердловской области. У пенсионерки не было паспорта. Решить задачу с переездом Рябцевой помогали министры и послы. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная военная операция. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.