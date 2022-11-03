Свердловский мэр проверил быт мобилизованных в Елани. Фото

04 ноября 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Дмитрий Летников уверяет, что мобилизованные в Елани находятся в прекрасном расположении духа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников 2 ноября посетил палаточный городок в Елани и проверил, в каких условиях находятся мобилизованные земляки. Кроме этого, мэр передал гуманитарную помощь военнослужащим. «Побывал в палаточном городке в Елани, где находятся наши мобилизованные горноуральцы. Передал им все необходимые медикаменты», — написал Летников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он посмотрел, как живут разведывательная рота полка и рота снайперов. По словам Летникова, бойцы прекрасно себя чувствуют. «У всех боевое и позитивное настроение. Передают всем большой привет!» — написал мэр. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Свердловская область на 100% выполнила план: было мобилизовано около 9,7 тысячи военнообязанных мужчин. Фото: страница Дмитрия Летникова в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Дмитрия Летникова в соцсети «ВКонтакте»

Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников 2 ноября посетил палаточный городок в Елани и проверил, в каких условиях находятся мобилизованные земляки. Кроме этого, мэр передал гуманитарную помощь военнослужащим. «Побывал в палаточном городке в Елани, где находятся наши мобилизованные горноуральцы. Передал им все необходимые медикаменты», — написал Летников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он посмотрел, как живут разведывательная рота полка и рота снайперов. По словам Летникова, бойцы прекрасно себя чувствуют. «У всех боевое и позитивное настроение. Передают всем большой привет!» — написал мэр. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Свердловская область на 100% выполнила план: было мобилизовано около 9,7 тысячи военнообязанных мужчин.