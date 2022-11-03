Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников 2 ноября посетил палаточный городок в Елани и проверил, в каких условиях находятся мобилизованные земляки. Кроме этого, мэр передал гуманитарную помощь военнослужащим.
«Побывал в палаточном городке в Елани, где находятся наши мобилизованные горноуральцы. Передал им все необходимые медикаменты», — написал Летников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он посмотрел, как живут разведывательная рота полка и рота снайперов.
По словам Летникова, бойцы прекрасно себя чувствуют. «У всех боевое и позитивное настроение. Передают всем большой привет!» — написал мэр.
Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Свердловская область на 100% выполнила план: было мобилизовано около 9,7 тысячи военнообязанных мужчин.
Фото: страница Дмитрия Летникова в соцсети «ВКонтакте»
Фото: страница Дмитрия Летникова в соцсети «ВКонтакте»
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Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников 2 ноября посетил палаточный городок в Елани и проверил, в каких условиях находятся мобилизованные земляки. Кроме этого, мэр передал гуманитарную помощь военнослужащим. «Побывал в палаточном городке в Елани, где находятся наши мобилизованные горноуральцы. Передал им все необходимые медикаменты», — написал Летников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он посмотрел, как живут разведывательная рота полка и рота снайперов. По словам Летникова, бойцы прекрасно себя чувствуют. «У всех боевое и позитивное настроение. Передают всем большой привет!» — написал мэр. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Свердловская область на 100% выполнила план: было мобилизовано около 9,7 тысячи военнообязанных мужчин.