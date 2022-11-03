03 ноября 2022

Свердловский мэр проверил быт мобилизованных в Елани. Фото

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Учебный центр Елань. Екатеринбург, палаточный городок, палаточный лагерь, военная палатка, учебный центр елань
Дмитрий Летников уверяет, что мобилизованные в Елани находятся в прекрасном расположении духа Фото:
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Мобилизация в России

Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников 2 ноября посетил палаточный городок в Елани и проверил, в каких условиях находятся мобилизованные земляки. Кроме этого, мэр передал гуманитарную помощь военнослужащим.

«Побывал в палаточном городке в Елани, где находятся наши мобилизованные горноуральцы. Передал им все необходимые медикаменты», — написал Летников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он посмотрел, как живут разведывательная рота полка и рота снайперов.

По словам Летникова, бойцы прекрасно себя чувствуют. «У всех боевое и позитивное настроение. Передают всем большой привет!» — написал мэр.

Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Свердловская область на 100% выполнила план: было мобилизовано около 9,7 тысячи военнообязанных мужчин.

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Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников 2 ноября посетил палаточный городок в Елани и проверил, в каких условиях находятся мобилизованные земляки. Кроме этого, мэр передал гуманитарную помощь военнослужащим. «Побывал в палаточном городке в Елани, где находятся наши мобилизованные горноуральцы. Передал им все необходимые медикаменты», — написал Летников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он посмотрел, как живут разведывательная рота полка и рота снайперов. По словам Летникова, бойцы прекрасно себя чувствуют. «У всех боевое и позитивное настроение. Передают всем большой привет!» — написал мэр. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Свердловская область на 100% выполнила план: было мобилизовано около 9,7 тысячи военнообязанных мужчин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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