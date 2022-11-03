Скульптуру открыли с оркестром и выступлениями топ-политиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возле «Екатеринбург Арены» торжественно открыли шестиметровую скульптуру «Эпоха» в честь Николая Дуракова — семикратного чемпиона мира по хоккею с мячом, признанного лучшим хоккеистом страны XX века. На церемонии присутствовали сам Дураков, а также десятки местных VIP — от власти, бизнеса и силовых структур, передает корреспондент URA.RU.

Голосом церемонии стал замминистра культуры Роман Дорохин, известный горожанам по Парадам Победы. Сначала он зачитал поздравительную телеграмму от полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. А затем объявил замгубернатора Павла Крекова.

По словам Крекова, новый монумент «символизирует мощь не только спорта, но и региона, страны и людей, которые все это создавали». «Огромное им спасибо, честь и слава. Я не сомневаюсь, что у них есть и будут продолжатели, и этот памятник будет всегда напоминать нам о спортивном подвиге, реальном рывке вперед, который был сделан живыми, казалось бы, обыкновенными людьми и прославил регион и нашу страну», — сказал Креков.

Николай Дураков не смог сдержать слез, в декабре ему исполнится 88 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Он также поблагодарил компанию «Сима-ленд», выступившую вдохновителем проекта, «за настоящую гражданскую позицию». «Благодаря их финансированию памятник украшает Екатеринбург», — заключил Креков. У микрофона Крекова дополнили первый зампредседателя заксо Аркадий Чернецкий, сенатор Виктор Шептий и мэр Алексей Орлов. Среди спикеров был и человек от спорта — ответственный секретарь, член исполкома федерации хоккея с мячом России Алексей Плешаков.

Он особо отметил ветеранов «СКА-Свердловск». Некоторые из них пришли вместе с Николаем Дураковым. Ему и другим легендам клуба вручили памятные медали.

Присутствие легендарного тренера Николая Карполя (волейбольный клуб «Уралочка») символично: в 2019 году в центре города, у ДИВСа, появилась скульптура и в его честь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За спиной у ветеранов стояли юные спортсмены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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