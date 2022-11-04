Рейс Utair из Екатеринбурга в ХМАО задержали на сутки

04 ноября 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Причина задержки рейса — погода, сообщил пассажир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прибытие в Советский (ХМАО) рейса авиакомпании Utair из Екатеринбурга задержано почти на сутки. Об этом URA.RU рассказал пассажир, попросивший не называть его имени. «Самолет должен был вылететь вчера, сначала прислали одно сообщение, что рейс откладывается, потом другое. Переносили пять раз. В аэропорту сказали, что нет погоды. Должны вылететь сегодня, 4 ноября», — рассказал пассажир. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет авиакомпании Utair, совершавший рейс Екатеринбург — Советский (ХМАО), вынужденно вернулся в город вылета. Причиной также стали неблагоприятные погодные условия.

Прибытие в Советский (ХМАО) рейса авиакомпании Utair из Екатеринбурга задержано почти на сутки. Об этом URA.RU рассказал пассажир, попросивший не называть его имени. «Самолет должен был вылететь вчера, сначала прислали одно сообщение, что рейс откладывается, потом другое. Переносили пять раз. В аэропорту сказали, что нет погоды. Должны вылететь сегодня, 4 ноября», — рассказал пассажир. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет авиакомпании Utair, совершавший рейс Екатеринбург — Советский (ХМАО), вынужденно вернулся в город вылета. Причиной также стали неблагоприятные погодные условия.