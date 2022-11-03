Мобилизованный записал обращение к свердловчанам, отблагодарив их за помощь. Фото, видео

04 ноября 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Военный поблагодарил земляков за оказанную поддержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованный мужчина записал видеообращение к жителям Полевского (Свердловская область), в котором поблагодарил земляков за оказанную поддержку и отправленную гуманитарную помощь. Видео опубликовано в информационном портале «ПроПолевской» в соцсети «ВКонтакте». «Передаю привет всем землякам из Полевского. Ваша помощь до нас дошла. Спасибо вам! Мы вас любим!», — сказал автор видео. Боец рассказал, что в посылке от свердловчан пришли теплые вещи и дорогостоящие приборы. В информационном портале отметили, что жители Полевского отправили на фронт уже четыре «Газели» с гуманитарной помощью для военнослужащих. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Свердловская область на 100% выполнила план: было мобилизовано около 9,7 тысячи военнообязанных мужчин. Фото: сообщество «Информационный портал «ПроПолевской» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Информационный портал «ПроПолевской» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Информационный портал «ПроПолевской» в соцсети «ВКонтакте»

Мобилизованный мужчина записал видеообращение к жителям Полевского (Свердловская область), в котором поблагодарил земляков за оказанную поддержку и отправленную гуманитарную помощь. Видео опубликовано в информационном портале «ПроПолевской» в соцсети «ВКонтакте». «Передаю привет всем землякам из Полевского. Ваша помощь до нас дошла. Спасибо вам! Мы вас любим!», — сказал автор видео. Боец рассказал, что в посылке от свердловчан пришли теплые вещи и дорогостоящие приборы. В информационном портале отметили, что жители Полевского отправили на фронт уже четыре «Газели» с гуманитарной помощью для военнослужащих. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Свердловская область на 100% выполнила план: было мобилизовано около 9,7 тысячи военнообязанных мужчин.