Мобилизованный мужчина записал видеообращение к жителям Полевского (Свердловская область), в котором поблагодарил земляков за оказанную поддержку и отправленную гуманитарную помощь. Видео опубликовано в информационном портале «ПроПолевской» в соцсети «ВКонтакте».
«Передаю привет всем землякам из Полевского. Ваша помощь до нас дошла. Спасибо вам! Мы вас любим!», — сказал автор видео.
Боец рассказал, что в посылке от свердловчан пришли теплые вещи и дорогостоящие приборы. В информационном портале отметили, что жители Полевского отправили на фронт уже четыре «Газели» с гуманитарной помощью для военнослужащих.
Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Свердловская область на 100% выполнила план: было мобилизовано около 9,7 тысячи военнообязанных мужчин.
Фото: сообщество «Информационный портал «ПроПолевской» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Информационный портал «ПроПолевской» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Информационный портал «ПроПолевской» в соцсети «ВКонтакте»
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Мобилизованный мужчина записал видеообращение к жителям Полевского (Свердловская область), в котором поблагодарил земляков за оказанную поддержку и отправленную гуманитарную помощь. Видео опубликовано в информационном портале «ПроПолевской» в соцсети «ВКонтакте». «Передаю привет всем землякам из Полевского. Ваша помощь до нас дошла. Спасибо вам! Мы вас любим!», — сказал автор видео. Боец рассказал, что в посылке от свердловчан пришли теплые вещи и дорогостоящие приборы. В информационном портале отметили, что жители Полевского отправили на фронт уже четыре «Газели» с гуманитарной помощью для военнослужащих. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Свердловская область на 100% выполнила план: было мобилизовано около 9,7 тысячи военнообязанных мужчин.