03 ноября 2022

Мобилизованный записал обращение к свердловчанам, отблагодарив их за помощь. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Военный поблагодарил земляков за оказанную поддержку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованный мужчина записал видеообращение к жителям Полевского (Свердловская область), в котором поблагодарил земляков за оказанную поддержку и отправленную гуманитарную помощь. Видео опубликовано в информационном портале «ПроПолевской» в соцсети «ВКонтакте».

«Передаю привет всем землякам из Полевского. Ваша помощь до нас дошла. Спасибо вам! Мы вас любим!», — сказал автор видео.

Боец рассказал, что в посылке от свердловчан пришли теплые вещи и дорогостоящие приборы. В информационном портале отметили, что жители Полевского отправили на фронт уже четыре «Газели» с гуманитарной помощью для военнослужащих.

Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Свердловская область на 100% выполнила план: было мобилизовано около 9,7 тысячи военнообязанных мужчин.

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Мобилизованный мужчина записал видеообращение к жителям Полевского (Свердловская область), в котором поблагодарил земляков за оказанную поддержку и отправленную гуманитарную помощь. Видео опубликовано в информационном портале «ПроПолевской» в соцсети «ВКонтакте». «Передаю привет всем землякам из Полевского. Ваша помощь до нас дошла. Спасибо вам! Мы вас любим!», — сказал автор видео. Боец рассказал, что в посылке от свердловчан пришли теплые вещи и дорогостоящие приборы. В информационном портале отметили, что жители Полевского отправили на фронт уже четыре «Газели» с гуманитарной помощью для военнослужащих. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Свердловская область на 100% выполнила план: было мобилизовано около 9,7 тысячи военнообязанных мужчин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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