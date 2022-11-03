Курганская прокуратура будет расследовать дело о смертельном ДТП на трассе

Курганская прокуратура взяла на контроль ход расследования ДТП, в котором погибло двое несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.
«На место происшествия выезжал прокурор Шумихинского района Кравцов А.В. По данному факту в отношении водителя автомобиля Volkswagen Polo возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц», — сообщают в ведомстве.
На 21 километре автодороги «Иртыш» женщина 1992 года рождения, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Polo, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota. 8-летний сын женщины и ее 17-летняя родственница скончались на месте от полученных травм.
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