Курганская прокуратура будет расследовать дело о смертельном ДТП на трассе

04 ноября 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

В отношении женщины возбудили уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская прокуратура взяла на контроль ход расследования ДТП, в котором погибло двое несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «На место происшествия выезжал прокурор Шумихинского района Кравцов А.В. По данному факту в отношении водителя автомобиля Volkswagen Polo возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц», — сообщают в ведомстве. На 21 километре автодороги «Иртыш» женщина 1992 года рождения, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Polo, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota. 8-летний сын женщины и ее 17-летняя родственница скончались на месте от полученных травм.

Курганская прокуратура взяла на контроль ход расследования ДТП, в котором погибло двое несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «На место происшествия выезжал прокурор Шумихинского района Кравцов А.В. По данному факту в отношении водителя автомобиля Volkswagen Polo возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц», — сообщают в ведомстве. На 21 километре автодороги «Иртыш» женщина 1992 года рождения, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Polo, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota. 8-летний сын женщины и ее 17-летняя родственница скончались на месте от полученных травм.