Пермякам предлагают проголосовать за появление 4G в деревнях и селах

04 ноября 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

В регионе проголосовало 7 510 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям Пермского края предложили принять участие в голосовании за проведение скоростного интернета 4G. Голосование стартовало на сайте госуслуг. «Вы можете повлиять на то, где в первую очередь появится интернет 4G уже в следующем году. Стартовало всероссийское голосование: выбирайте населенный пункт своего региона и голосуйте за него», — указано на сайте. На данный момент в регионе проголосовало 7 510 человек. В первой тройке деревни Степаново и Морозово, село Ишимово. Принять участие в голосовании можно до 12 ноября 2022 года.

Жителям Пермского края предложили принять участие в голосовании за проведение скоростного интернета 4G. Голосование стартовало на сайте госуслуг. «Вы можете повлиять на то, где в первую очередь появится интернет 4G уже в следующем году. Стартовало всероссийское голосование: выбирайте населенный пункт своего региона и голосуйте за него», — указано на сайте. На данный момент в регионе проголосовало 7 510 человек. В первой тройке деревни Степаново и Морозово, село Ишимово. Принять участие в голосовании можно до 12 ноября 2022 года.