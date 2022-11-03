Пермякам предлагают проголосовать за появление 4G в деревнях и селах

В регионе проголосовало 7 510 человек
Жителям Пермского края предложили принять участие в голосовании за проведение скоростного интернета 4G. Голосование стартовало на сайте госуслуг.
«Вы можете повлиять на то, где в первую очередь появится интернет 4G уже в следующем году. Стартовало всероссийское голосование: выбирайте населенный пункт своего региона и голосуйте за него», — указано на сайте.
На данный момент в регионе проголосовало 7 510 человек. В первой тройке деревни Степаново и Морозово, село Ишимово. Принять участие в голосовании можно до 12 ноября 2022 года.
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