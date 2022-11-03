03 ноября 2022

В Пермском крае продают актив агрохолдинга, который находится в процессе банкротства. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа Балтымского агрокомплекса. Балтым. , коровы, ферма, агрокомплекс, балтымский агрокомплекс
Комплекс продают за 189 млн рублей Фото:

В Частинском районе Пермского края продают производственный комплекс ООО «Пихтовское», который принадлежит агрохолдингу «Ашатли», находящемуся в процессе банкротства. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«ООО „Пихтовское“ — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Частинском районе. Входит в агрохолдинг „Ашатли“. Основная продукция — сырое молоко. Крупный рогатый скот представлен черно-пестрой породой молочного направления», — говорится в объявлении.

Производственный комплекс состоит из двух коровников на 2 400 коров, доильно-молочного и родильного блоков, склада для сена. Все оборудование и техника преимущественно иностранного производства. Комплекс находится в селе Пихтовка Частинского района Пермского края и продается за 189 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Уинском районе Пермского края продают агрокомплекс «Нива», который принадлежал агрохолдингу «Ашатли». Агрокомплекс насчитывает 2257 голов крупного рогатого скота, 1145 из них — коровы.

Агрокомплекс, принадлежащий агрохолдингу «Ашатли», продают за 189 миллионов рублей

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В Частинском районе Пермского края продают производственный комплекс ООО «Пихтовское», который принадлежит агрохолдингу «Ашатли», находящемуся в процессе банкротства. Объявление опубликовано на сайте Avito. «ООО „Пихтовское“ — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Частинском районе. Входит в агрохолдинг „Ашатли“. Основная продукция — сырое молоко. Крупный рогатый скот представлен черно-пестрой породой молочного направления», — говорится в объявлении. Производственный комплекс состоит из двух коровников на 2 400 коров, доильно-молочного и родильного блоков, склада для сена. Все оборудование и техника преимущественно иностранного производства. Комплекс находится в селе Пихтовка Частинского района Пермского края и продается за 189 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Уинском районе Пермского края продают агрокомплекс «Нива», который принадлежал агрохолдингу «Ашатли». Агрокомплекс насчитывает 2257 голов крупного рогатого скота, 1145 из них — коровы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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