В Частинском районе Пермского края продают производственный комплекс ООО «Пихтовское», который принадлежит агрохолдингу «Ашатли», находящемуся в процессе банкротства. Объявление опубликовано на сайте Avito.
«ООО „Пихтовское“ — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Частинском районе. Входит в агрохолдинг „Ашатли“. Основная продукция — сырое молоко. Крупный рогатый скот представлен черно-пестрой породой молочного направления», — говорится в объявлении.
Производственный комплекс состоит из двух коровников на 2 400 коров, доильно-молочного и родильного блоков, склада для сена. Все оборудование и техника преимущественно иностранного производства. Комплекс находится в селе Пихтовка Частинского района Пермского края и продается за 189 миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Уинском районе Пермского края продают агрокомплекс «Нива», который принадлежал агрохолдингу «Ашатли». Агрокомплекс насчитывает 2257 голов крупного рогатого скота, 1145 из них — коровы.
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