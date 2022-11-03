В День народного единства в Екатеринбурге появился большой российский триколор. Видео

04 ноября 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

Вечером, 4 ноября, «Екатеринбург Арена» окрасилась в цвета российского флага Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге вечером в День народного единства стадион «Екатеринбург Арена» окрасился в цвета российского триколора. Видео опубликовано в telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области. «В День народного единства центральный стадион окрасился в цвета российского триколора. Кроме того, на мультимедийном фасаде появился хештег «МыВместе», — говорится в сообщении. День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года, как один из дней воинской славы России. Праздник символизирует сплоченность народов. Ранее URA.RU писало, что 21 сентября на башне «Исеть» в Екатеринбурге заметили флаг Армении. Это было связано с Днем независимости Армении.

В Екатеринбурге вечером в День народного единства стадион «Екатеринбург Арена» окрасился в цвета российского триколора. Видео опубликовано в telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области. «В День народного единства центральный стадион окрасился в цвета российского триколора. Кроме того, на мультимедийном фасаде появился хештег «МыВместе», — говорится в сообщении. День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года, как один из дней воинской славы России. Праздник символизирует сплоченность народов. Ранее URA.RU писало, что 21 сентября на башне «Исеть» в Екатеринбурге заметили флаг Армении. Это было связано с Днем независимости Армении.