03 ноября 2022

В День народного единства в Екатеринбурге появился большой российский триколор. Видео

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Митинг Мы вместе! Своих не бросаем! Екатеринбург, флаг, флаг россии
Вечером, 4 ноября, «Екатеринбург Арена» окрасилась в цвета российского флага Фото:

В Екатеринбурге вечером в День народного единства стадион «Екатеринбург Арена» окрасился в цвета российского триколора. Видео опубликовано в telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области.

«В День народного единства центральный стадион окрасился в цвета российского триколора. Кроме того, на мультимедийном фасаде появился хештег «МыВместе», — говорится в сообщении.

День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года, как один из дней воинской славы России. Праздник символизирует сплоченность народов.

Ранее URA.RU писало, что 21 сентября на башне «Исеть» в Екатеринбурге заметили флаг Армении. Это было связано с Днем независимости Армении.

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В Екатеринбурге вечером в День народного единства стадион «Екатеринбург Арена» окрасился в цвета российского триколора. Видео опубликовано в telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области. «В День народного единства центральный стадион окрасился в цвета российского триколора. Кроме того, на мультимедийном фасаде появился хештег «МыВместе», — говорится в сообщении. День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года, как один из дней воинской славы России. Праздник символизирует сплоченность народов. Ранее URA.RU писало, что 21 сентября на башне «Исеть» в Екатеринбурге заметили флаг Армении. Это было связано с Днем независимости Армении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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