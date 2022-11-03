В Екатеринбурге вечером в День народного единства стадион «Екатеринбург Арена» окрасился в цвета российского триколора. Видео опубликовано в telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области.
«В День народного единства центральный стадион окрасился в цвета российского триколора. Кроме того, на мультимедийном фасаде появился хештег «МыВместе», — говорится в сообщении.
День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года, как один из дней воинской славы России. Праздник символизирует сплоченность народов.
Ранее URA.RU писало, что 21 сентября на башне «Исеть» в Екатеринбурге заметили флаг Армении. Это было связано с Днем независимости Армении.
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