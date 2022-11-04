Европейцы разнесли Шольца за «лживые» слова о Путине

04 ноября 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц попросил Китай повлиять на Россию Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейцы раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца, который обвинил президента РФ Владимира Путина в нарушении порядка в мире. Пользователи соцсети Twitter отреагировали на пост Шольца. «Вы такой позор для нашей страны. Тебе должно быть стыдно за себя», — написал пользователь с ником centurio. «Позор! Вы должны немедленно уйти в отставку», — поддержал его Yago. Пользователь с ником Der Volkslehrer назвал поставки оружия Украине очень опасными. По его словам, из-за этого все еще нет мира. Artemis заявил, что Россия не может уйти из Украины без гарантий безопасности. «Когда вы попросите США не вмешиваться?» — высказался он. Fischer заявил, что нужно изменить отношение к переговорам. «Вы устанавливаете мир во всем мире, поставляя все больше и больше оружия для фашистской системы в Украине», — считает он. Nick назвал происходящее конфликтом США и Евросоюза против России на территории Украины. «Это конфликт не Путина, а США и НАТО. И при всем уважении, вам, особенно вам, не стоит говорить о красных линиях! А как насчет Nord Stream l+ll? Кто это был?» — написал M.B. Шольц написал в Twitter, что попросил председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Россию для урегулирования ситуации на Украине. По словам канцлера Германии, спецоперация на Украине ставит вопрос о глобальном мировом порядке. Он назвал чрезвычайно опасными заявления о ядерном оружии и отметил, что это было бы пересечением красной линии. Западные страны оказывают Киеву военную помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поставки вооружения угрожают безопасности континента.

Европейцы раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца, который обвинил президента РФ Владимира Путина в нарушении порядка в мире. Пользователи соцсети Twitter отреагировали на пост Шольца. «Вы такой позор для нашей страны. Тебе должно быть стыдно за себя», — написал пользователь с ником centurio. «Позор! Вы должны немедленно уйти в отставку», — поддержал его Yago. Пользователь с ником Der Volkslehrer назвал поставки оружия Украине очень опасными. По его словам, из-за этого все еще нет мира. Artemis заявил, что Россия не может уйти из Украины без гарантий безопасности. «Когда вы попросите США не вмешиваться?» — высказался он. Fischer заявил, что нужно изменить отношение к переговорам. «Вы устанавливаете мир во всем мире, поставляя все больше и больше оружия для фашистской системы в Украине», — считает он. Nick назвал происходящее конфликтом США и Евросоюза против России на территории Украины. «Это конфликт не Путина, а США и НАТО. И при всем уважении, вам, особенно вам, не стоит говорить о красных линиях! А как насчет Nord Stream l+ll? Кто это был?» — написал M.B. Шольц написал в Twitter, что попросил председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Россию для урегулирования ситуации на Украине. По словам канцлера Германии, спецоперация на Украине ставит вопрос о глобальном мировом порядке. Он назвал чрезвычайно опасными заявления о ядерном оружии и отметил, что это было бы пересечением красной линии. Западные страны оказывают Киеву военную помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поставки вооружения угрожают безопасности континента.