Си Цзиньпин заявил, что Китай на стороне ЕС в украинском вопросе

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, консульство китайской народной республики, консульство кнр, флаг кнр, флаг китайской народной республики
В Китае заявили о необходимости мирного урегулирования ситуации на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Китай поддерживает позицию Евросоюза по конфликту на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает Германию и ЕС в их важной роли в продвижении мирных переговоров и содействии созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности. В нынешних условиях международное сообщество должно совместно поддержать все усилия по мирному урегулированию украинского кризиса», — сообщается на сайте МИД Китая.

Также Шольц призвал Китай повлиять на Россию для решения конфликта на Украине, передает телеканал 360. Встреча двух лидеров прошла 4 ноября в Пекине. Во время визита Си Цзиньпин не стал жать руку канцлеру Германии, мероприятие проходило в условиях ковидных ограничений.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В первые месяцы конфликта стороны проводили переговоры, но не пришли к урегулированию ситуации. В результате обсуждение было приостановлено. Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров, отмечал президент РФ Владимир Путин.

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Китай поддерживает позицию Евросоюза по конфликту на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. «Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает Германию и ЕС в их важной роли в продвижении мирных переговоров и содействии созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности. В нынешних условиях международное сообщество должно совместно поддержать все усилия по мирному урегулированию украинского кризиса», — сообщается на сайте МИД Китая. Также Шольц призвал Китай повлиять на Россию для решения конфликта на Украине, передает телеканал 360. Встреча двух лидеров прошла 4 ноября в Пекине. Во время визита Си Цзиньпин не стал жать руку канцлеру Германии, мероприятие проходило в условиях ковидных ограничений. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В первые месяцы конфликта стороны проводили переговоры, но не пришли к урегулированию ситуации. В результате обсуждение было приостановлено. Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров, отмечал президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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