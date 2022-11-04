Си Цзиньпин заявил, что Китай на стороне ЕС в украинском вопросе

Китай поддерживает позицию Евросоюза по конфликту на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает Германию и ЕС в их важной роли в продвижении мирных переговоров и содействии созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности. В нынешних условиях международное сообщество должно совместно поддержать все усилия по мирному урегулированию украинского кризиса», — сообщается на сайте МИД Китая.
Также Шольц призвал Китай повлиять на Россию для решения конфликта на Украине, передает телеканал 360. Встреча двух лидеров прошла 4 ноября в Пекине. Во время визита Си Цзиньпин не стал жать руку канцлеру Германии, мероприятие проходило в условиях ковидных ограничений.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В первые месяцы конфликта стороны проводили переговоры, но не пришли к урегулированию ситуации. В результате обсуждение было приостановлено. Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров, отмечал президент РФ Владимир Путин.
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Китай поддерживает позицию Евросоюза по конфликту на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. «Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает Германию и ЕС в их важной роли в продвижении мирных переговоров и содействии созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности. В нынешних условиях международное сообщество должно совместно поддержать все усилия по мирному урегулированию украинского кризиса», — сообщается на сайте МИД Китая. Также Шольц призвал Китай повлиять на Россию для решения конфликта на Украине, передает телеканал 360. Встреча двух лидеров прошла 4 ноября в Пекине. Во время визита Си Цзиньпин не стал жать руку канцлеру Германии, мероприятие проходило в условиях ковидных ограничений. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В первые месяцы конфликта стороны проводили переговоры, но не пришли к урегулированию ситуации. В результате обсуждение было приостановлено. Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров, отмечал президент РФ Владимир Путин.