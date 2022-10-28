В ХМАО на новогоднее украшение города потратят почти 10 млн рублей

29 октября 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

Власти Нижневартовска разместили аукцион на украшение города к Новому году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администрация города Нижневартовска (ХМАО) планирует потратить на украшение города к новому 2023 году около 10 млн рублей. Электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок. «Описание объекта закупки — выполнение работ по устройству, содержанию и демонтажу новогоднего городка. Начальная (максимальная) цена контракта — 9 991 960 рублей. Устройство новогодней горки в месте массового отдыха жителей города — не позднее 19.12.2022. Демонтаж новогодней горки — с 01.02.2023 по 01.03.2023 года», — говорится в опубликованных аукционных документах. Общая тематика новогоднего городка — уральские сказы Бажова. В этом году на площади установят снежные и ледяные фигуры. Все ледяные фигуры будут с подсветкой и обязательно будет символ года — заяц. Всего в заказе указано — не менее 17 ледяных и 5 снежных скульптур. Помимо этого к новому году в заказе прописана установка 3 горок: 2 на площади Нефтяников и 1 в парке. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска отказались от фейерверка и закупки новогодних украшений. По словам мэра, торжества будут направлены на создание новогоднего настроения у детей.

Администрация города Нижневартовска (ХМАО) планирует потратить на украшение города к новому 2023 году около 10 млн рублей. Электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок. «Описание объекта закупки — выполнение работ по устройству, содержанию и демонтажу новогоднего городка. Начальная (максимальная) цена контракта — 9 991 960 рублей. Устройство новогодней горки в месте массового отдыха жителей города — не позднее 19.12.2022. Демонтаж новогодней горки — с 01.02.2023 по 01.03.2023 года», — говорится в опубликованных аукционных документах. Общая тематика новогоднего городка — уральские сказы Бажова. В этом году на площади установят снежные и ледяные фигуры. Все ледяные фигуры будут с подсветкой и обязательно будет символ года — заяц. Всего в заказе указано — не менее 17 ледяных и 5 снежных скульптур. Помимо этого к новому году в заказе прописана установка 3 горок: 2 на площади Нефтяников и 1 в парке. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска отказались от фейерверка и закупки новогодних украшений. По словам мэра, торжества будут направлены на создание новогоднего настроения у детей.