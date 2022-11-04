04 ноября 2022

Путин нашел способ обезопасить вкладчиков банков-банкротов

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Новые правила налогообложения процентных доходов будут применяться с 1 января 2023 года Фото:

Вкладчики, чьи банки по какой-либо причине были признаны банкротами, получили дополнительную защиту. Новый закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 ноября. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, теперь страховое агентство по вкладам должно в случае осуществления функций временной администрации или полномочий конкурсного управляющего в банках, которые лишились лицензии, представлять в налоговую информацию о выплаченных процентах по вкладам. При этом это не относится к процентам, выплаченным по вкладам в рублях, процентная ставка по которым не превышает 1% на весь период.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Он будет действовать с налогового периода 2023 года.

Ранее представители российский банков сообщили о своем переходе с доллара на юань. Так, банки решили запустить инструменты в юанях для населения и бизнеса. Кроме того, сообщается, что компаниям банки предлагают кредиты, хеджирование, гарантии, а физическим лицам — депозиты, накопительные счета и наличные, сообщают «Ведомости».

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Вкладчики, чьи банки по какой-либо причине были признаны банкротами, получили дополнительную защиту. Новый закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 ноября. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Так, теперь страховое агентство по вкладам должно в случае осуществления функций временной администрации или полномочий конкурсного управляющего в банках, которые лишились лицензии, представлять в налоговую информацию о выплаченных процентах по вкладам. При этом это не относится к процентам, выплаченным по вкладам в рублях, процентная ставка по которым не превышает 1% на весь период. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Он будет действовать с налогового периода 2023 года. Ранее представители российский банков сообщили о своем переходе с доллара на юань. Так, банки решили запустить инструменты в юанях для населения и бизнеса. Кроме того, сообщается, что компаниям банки предлагают кредиты, хеджирование, гарантии, а физическим лицам — депозиты, накопительные счета и наличные, сообщают «Ведомости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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