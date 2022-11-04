Пушилин доложил о продвижении российских войск в районе Майорска и Первомайского в ДНР

05 ноября 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

Пушилин сообщил о продвижении войск в районе Майорска и Первомайского Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска продвигаются в районе поселка Майорска (находится на северной окраине города Горловка) и Первомайского (город в Харьковской области). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Ситуация остается стабильно тяжелой, но мы все равно движемся вперед. Из того, что значимо, следует отметить Майорск. Я думаю, что очень скоро город будет освобожден. Также удачно отрабатывает 11-й полк „Сомали“ по направлению Первомайского. В остальном существенных изменений нет, но, тем не менее, так, в двух словах, продвигаются ребята», — передал Пушилин в Telegram. Ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения СВО генерал Сергей Суровикин объяснил тактику российских войск на Украине. По его словам, армия РФ не стремится к высоким темпам продвижения, бережет каждого солдата и методично «переламывает» наступающего противника.

Российские войска продвигаются в районе поселка Майорска (находится на северной окраине города Горловка) и Первомайского (город в Харьковской области). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Ситуация остается стабильно тяжелой, но мы все равно движемся вперед. Из того, что значимо, следует отметить Майорск. Я думаю, что очень скоро город будет освобожден. Также удачно отрабатывает 11-й полк „Сомали“ по направлению Первомайского. В остальном существенных изменений нет, но, тем не менее, так, в двух словах, продвигаются ребята», — передал Пушилин в Telegram. Ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения СВО генерал Сергей Суровикин объяснил тактику российских войск на Украине. По его словам, армия РФ не стремится к высоким темпам продвижения, бережет каждого солдата и методично «переламывает» наступающего противника.