04 ноября 2022

Пушилин доложил о продвижении российских войск в районе Майорска и Первомайского в ДНР

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Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, референдум, пушилин
Пушилин сообщил о продвижении войск в районе Майорска и Первомайского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска продвигаются в районе поселка Майорска (находится на северной окраине города Горловка) и Первомайского (город в Харьковской области). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Ситуация остается стабильно тяжелой, но мы все равно движемся вперед. Из того, что значимо, следует отметить Майорск. Я думаю, что очень скоро город будет освобожден. Также удачно отрабатывает 11-й полк „Сомали“ по направлению Первомайского. В остальном существенных изменений нет, но, тем не менее, так, в двух словах, продвигаются ребята», — передал Пушилин в Telegram.

Ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения СВО генерал Сергей Суровикин объяснил тактику российских войск на Украине. По его словам, армия РФ не стремится к высоким темпам продвижения, бережет каждого солдата и методично «переламывает» наступающего противника.

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Российские войска продвигаются в районе поселка Майорска (находится на северной окраине города Горловка) и Первомайского (город в Харьковской области). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Ситуация остается стабильно тяжелой, но мы все равно движемся вперед. Из того, что значимо, следует отметить Майорск. Я думаю, что очень скоро город будет освобожден. Также удачно отрабатывает 11-й полк „Сомали“ по направлению Первомайского. В остальном существенных изменений нет, но, тем не менее, так, в двух словах, продвигаются ребята», — передал Пушилин в Telegram. Ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения СВО генерал Сергей Суровикин объяснил тактику российских войск на Украине. По его словам, армия РФ не стремится к высоким темпам продвижения, бережет каждого солдата и методично «переламывает» наступающего противника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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