В Свердловской области нашли тело мужчины на детской площадке

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти мужчины
В городе Березовский (Свердловская область) на улице Гагарина 12а был обнаружен труп мужчины. Тело находилось во дворе на детской площадке.
«Он повесился на горке, удавку намотал. На месте Следственный комитет работал, и полиции была тьма тьмущая», — сообщил Е1 очевидец происшествия.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало об обнаруженном в Екатеринбурге трупе мужчины. Тело было обнаружено на улице Шаумяна.
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