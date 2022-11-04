04 ноября 2022
03 ноября 2022

В Свердловской области нашли тело мужчины на детской площадке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в поселке Боровский. Тюмень, следственный комитет
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти мужчины Фото:

В городе Березовский (Свердловская область) на улице Гагарина 12а был обнаружен труп мужчины. Тело находилось во дворе на детской площадке.

«Он повесился на горке, удавку намотал. На месте Следственный комитет работал, и полиции была тьма тьмущая», — сообщил Е1 очевидец происшествия.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало об обнаруженном в Екатеринбурге трупе мужчины. Тело было обнаружено на улице Шаумяна.

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В городе Березовский (Свердловская область) на улице Гагарина 12а был обнаружен труп мужчины. Тело находилось во дворе на детской площадке. «Он повесился на горке, удавку намотал. На месте Следственный комитет работал, и полиции была тьма тьмущая», — сообщил Е1 очевидец происшествия. Корреспондент URA.RU отправил запрос в следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало об обнаруженном в Екатеринбурге трупе мужчины. Тело было обнаружено на улице Шаумяна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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