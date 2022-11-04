В Свердловской области нашли тело мужчины на детской площадке

05 ноября 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти мужчины Фото: Денис Моргунов © URA.RU В городе Березовский (Свердловская область) на улице Гагарина 12а был обнаружен труп мужчины. Тело находилось во дворе на детской площадке. «Он повесился на горке, удавку намотал. На месте Следственный комитет работал, и полиции была тьма тьмущая», — сообщил Е1 очевидец происшествия. Корреспондент URA.RU отправил запрос в следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало об обнаруженном в Екатеринбурге трупе мужчины. Тело было обнаружено на улице Шаумяна.

В городе Березовский (Свердловская область) на улице Гагарина 12а был обнаружен труп мужчины. Тело находилось во дворе на детской площадке. «Он повесился на горке, удавку намотал. На месте Следственный комитет работал, и полиции была тьма тьмущая», — сообщил Е1 очевидец происшествия. Корреспондент URA.RU отправил запрос в следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало об обнаруженном в Екатеринбурге трупе мужчины. Тело было обнаружено на улице Шаумяна.