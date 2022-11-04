Байден заявил, что оптимистично настроен перед выборами в конгресс США

05 ноября 2022 в 05:16 Размер текста - 17 +

Эксперты считают, что шансы сторонников Байдена на победу в выборах 8 ноября неоднозначны Фото: Bundesregierung\Kugler Президент США Джо Байден оптимистично настроен перед промежуточными выборами в американский конгресс, которые состоятся 8 ноября. Об этом он заявил в пятницу во время встречи с журналистами, сообщила пресс-служба Белого дома. «Я на самом деле настроен оптимистично», — сказал американский президент. Как отметил Байден, он верит в победу демократов и испытывает уверенность по поводу шансов своих однопартийцев занять большинство мест в обеих палатах высшего представительного органа США. Граждане США 8 ноября обновят весь состав палаты представителей и проголосуют за треть сената. В то же время, ряд экспертов считает, что шансы на безусловную победу у однопартийцев Байдена не столь однозначны. Кроме того, из социологического опроса проведенного Yahoo! следует, что большинство (57%) американцев не хотят, чтобы нынешний президент США Джо Байден и экс-глава страны Дональд Трамп переизбирались на очередной президентский срок.

Президент США Джо Байден оптимистично настроен перед промежуточными выборами в американский конгресс, которые состоятся 8 ноября. Об этом он заявил в пятницу во время встречи с журналистами, сообщила пресс-служба Белого дома. «Я на самом деле настроен оптимистично», — сказал американский президент. Как отметил Байден, он верит в победу демократов и испытывает уверенность по поводу шансов своих однопартийцев занять большинство мест в обеих палатах высшего представительного органа США. Граждане США 8 ноября обновят весь состав палаты представителей и проголосуют за треть сената. В то же время, ряд экспертов считает, что шансы на безусловную победу у однопартийцев Байдена не столь однозначны. Кроме того, из социологического опроса проведенного Yahoo! следует, что большинство (57%) американцев не хотят, чтобы нынешний президент США Джо Байден и экс-глава страны Дональд Трамп переизбирались на очередной президентский срок.