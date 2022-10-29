Больше половины американцев выступили против Байдена 29 октября 2022 в 20:51 Размер текста - 17 + 57% американцев хотят нового президента для своей страны Фото: Официальный сайт президента Украины Большинство (57%) американцев не хотят, чтобы нынешний президент США Джо Байден и экс-глава страны Дональд Трамп переизбирались на очередной президентский срок. Такие данные следуют из социологического опроса проведенного Yahoo! Согласно данным опроса 57% респондентов отрицательно ответили на вопрос, касающийся переизбранию Байдена. И такое же количество американских граждан также негативно отреагировали на переизбрание Трампа. Опрос проводился с 13 по 17 октября 2022 года. Его проводила Yahoo!, совместно с организацией YouGov. Ранее американцы обвинили Байдена в безответственности и ребячестве. Они «сыты по горло» политикой текущего главы страны. 30% американцев готовы проголосовать за Байдена в 2024 году, пишет «Национальная служба новостей». Также политолог-американист Малек Дудаков заявлял, что администрация американского президента попытается подтасовать результаты промежуточных выборов в Конгресс США, сообщает Nation news. Большинство (57%) американцев не хотят, чтобы нынешний президент США Джо Байден и экс-глава страны Дональд Трамп переизбирались на очередной президентский срок. Такие данные следуют из социологического опроса проведенного Yahoo! Согласно данным опроса 57% респондентов отрицательно ответили на вопрос, касающийся переизбранию Байдена. И такое же количество американских граждан также негативно отреагировали на переизбрание Трампа. Опрос проводился с 13 по 17 октября 2022 года. Его проводила Yahoo!, совместно с организацией YouGov. Ранее американцы обвинили Байдена в безответственности и ребячестве. Они «сыты по горло» политикой текущего главы страны. 30% американцев готовы проголосовать за Байдена в 2024 году, пишет «Национальная служба новостей». Также политолог-американист Малек Дудаков заявлял, что администрация американского президента попытается подтасовать результаты промежуточных выборов в Конгресс США, сообщает Nation news. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям