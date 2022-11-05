Россиянам рассказали, кому в стране бесплатно положена земля

Адвокат Стаценко перечисли категории граждан РФ, которые могут бесплатно получить земельный участок

05 ноября 2022 в 06:56 Размер текста - 17 +

Бесплатно получить землю граждане РФ могут на основании своих прав (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Граждане России могут претендовать на получение бесплатной земли на основании нескольких прав. Среди них — постоянное бессрочное и безвозмездное пользование, а также право собственности. Кроме того, безвозмездно получить участок россияне могут благодаря особому статусу гражданина или осуществляемой на участке деятельности, объясняет руководитель проектов ProLegals, адвокат Андрей Стаценко. «Безвозмездное пользование предполагает бесплатное предоставление участка на определенный срок. Помимо связанных с государством структур, получить участки в безвозмездное пользование могут садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества, некоммерческие организации, созданные для жилищного строительства, общины коренных малочисленных народов (Севера, Сибири и Дальнего Востока), а также религиозные организации», — рассказал Стаценко в интервью агентству «Прайм». Власти могут предоставить земли на срок до шести лет в безвозмездное пользование для индивидуальной застройки, ведения лично приусадебного или крестьянско-фермерского хозяйства. Таким же правом, по словам эксперта, могут воспользоваться работники транспортной сферы, лесного комплекса, различных охотничьих хозяйств и учреждений, в ведении которых находятся заповедники и нацпарки. Срок использования служебного надела в таком случае ограничен периодом, на который заключен трудовой договор. Стаценко подчеркивает, что для собственных нужд на срок до пяти лет можно получить лесные участки для ведения сельхоздеятельности. Россияне могут получить участок земли также благодаря спецпрограммам развития территорий. По решению уполномоченного органа семьи, имеющие трех и более детей, могут рассчитывать на бесплатную землю. «И это далеко не все категории граждан, которые могут рассчитывать на земельный участок», — подытожил адвокат Андрей Стаценко.

Граждане России могут претендовать на получение бесплатной земли на основании нескольких прав. Среди них — постоянное бессрочное и безвозмездное пользование, а также право собственности. Кроме того, безвозмездно получить участок россияне могут благодаря особому статусу гражданина или осуществляемой на участке деятельности, объясняет руководитель проектов ProLegals, адвокат Андрей Стаценко. «Безвозмездное пользование предполагает бесплатное предоставление участка на определенный срок. Помимо связанных с государством структур, получить участки в безвозмездное пользование могут садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества, некоммерческие организации, созданные для жилищного строительства, общины коренных малочисленных народов (Севера, Сибири и Дальнего Востока), а также религиозные организации», — рассказал Стаценко в интервью агентству «Прайм». Власти могут предоставить земли на срок до шести лет в безвозмездное пользование для индивидуальной застройки, ведения лично приусадебного или крестьянско-фермерского хозяйства. Таким же правом, по словам эксперта, могут воспользоваться работники транспортной сферы, лесного комплекса, различных охотничьих хозяйств и учреждений, в ведении которых находятся заповедники и нацпарки. Срок использования служебного надела в таком случае ограничен периодом, на который заключен трудовой договор. Стаценко подчеркивает, что для собственных нужд на срок до пяти лет можно получить лесные участки для ведения сельхоздеятельности. Россияне могут получить участок земли также благодаря спецпрограммам развития территорий. По решению уполномоченного органа семьи, имеющие трех и более детей, могут рассчитывать на бесплатную землю. «И это далеко не все категории граждан, которые могут рассчитывать на земельный участок», — подытожил адвокат Андрей Стаценко.