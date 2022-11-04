04 ноября 2022
03 ноября 2022

Сын свердловского мэра получил ранение в голову на спецоперации. Фото

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Руслан Билалов, сын главы Алапаевска, получил ранение в голову на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сын главы Алапаевска Сайгида Билалова Руслан получил ранение в голову при выполнении боевых задач во время спецоперации на Украине. Мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что врачи смогли спасти его сына.

«28 октября мой Руслан попал под обстрел боевых беспилотников. Он получил ранение головы в затылочной области. Его доставили в больницу, провели срочную операцию. Мой сын выжил», — поделился Билалов.

Сейчас Руслан Билалов находится в московском военном госпитале имени академика Николая Бурденко. Врачи отмечают состояние мужчины как удовлетворительное, добавил мэр. «У него есть жалобы на снижение слуха, двоение в глазах, но главное, что он выжил. Руслан, мы с тобой! Поправляйся!», — написал Билалов.

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Руслан, старший сын Билалова, ушел на фронт 27 сентября в рамках частичной мобилизации, которая проходила в России с 21 сентября по 28 октября. Попав на спецоперацию, он вспомнил уроки самбо, которые для него проводил отец, и отблагодарил его за это. До этого Руслан служил в воздушно-десантных войсках в 2014 году.

Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Руслан Билалов (справа на фото) находится в военном госпитале имени академика Бурденко
Фото:
Руслан попал под обстрел боевых беспилотников
Фото:

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Сын главы Алапаевска Сайгида Билалова Руслан получил ранение в голову при выполнении боевых задач во время спецоперации на Украине. Мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что врачи смогли спасти его сына. «28 октября мой Руслан попал под обстрел боевых беспилотников. Он получил ранение головы в затылочной области. Его доставили в больницу, провели срочную операцию. Мой сын выжил», — поделился Билалов. Сейчас Руслан Билалов находится в московском военном госпитале имени академика Николая Бурденко. Врачи отмечают состояние мужчины как удовлетворительное, добавил мэр. «У него есть жалобы на снижение слуха, двоение в глазах, но главное, что он выжил. Руслан, мы с тобой! Поправляйся!», — написал Билалов. Руслан, старший сын Билалова, ушел на фронт 27 сентября в рамках частичной мобилизации, которая проходила в России с 21 сентября по 28 октября. Попав на спецоперацию, он вспомнил уроки самбо, которые для него проводил отец, и отблагодарил его за это. До этого Руслан служил в воздушно-десантных войсках в 2014 году. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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