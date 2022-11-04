В Челябинске пассажир вытолкнул детей из маршрутки

Между группой подростков и мужчиной начался конфликт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска пассажир маршрутного такси в ходе конфликта вытолкнул двух подростков из салона, в результате чего девочка при падении получила травму голову. Мужчину разыскивает полиция Центрального района.

«Инцидент произошел 3 ноября в вечернее время в салоне общественного транспорта, двигавшегося по маршруту из Ленинского района. Установлено, что конфликт был между группой подростков 13-15 лет, состоявшей из трех человек, и пассажиром микроавтобуса. По предварительным данным, на одном из остановочных пунктов мужчина вытолкнул из салона 15-летнего подростка, затем 13-летнюю девочку, которая при падении получила травму головы», — указано в сообщении официального telegram-канала ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным правоохранительных органов, данное происшествие зарегистрировано в Центральном отделе полиции. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого.