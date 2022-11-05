Автотрассу Тюмень-Курган частично перекрыли из-за смертельного ДТП с грузовиком. Фото, видео

05 ноября 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

Ранее водителей предупреждали об опасности поездки по этой трассе (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU На 162-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень частично перекрыли одну полосу из-за ДТП. Об этом сообщили управлении ГИБДД по Тюменской области. «Три человека погибли в столкновении легкового автомобиля Daewoo и грузовика HINO на 162-м километре автодороги Курган-Тюмень. Движение на трассе частично ограничено, автоинспекторы организовали его в реверсивном режиме», — сообщили в региональной Госавтоинспекции. В результате инцидента погибли водитель легковушки и двое его пассажиров. В машине также находилась 51-летняя женщина, которую сейчас доставили в больницу. Водитель грузовика получил травмы. Руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер прибыл на место аварии и сейчас работает там с сотрудниками ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что поездки по федеральным трассам в Тюменской области могут быть опасны из-за плохих погодных условий. В региональном УГИБДД также сообщили о состоянии дорог в другие регионы УрФО. Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области»

На 162-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень частично перекрыли одну полосу из-за ДТП. Об этом сообщили управлении ГИБДД по Тюменской области. «Три человека погибли в столкновении легкового автомобиля Daewoo и грузовика HINO на 162-м километре автодороги Курган-Тюмень. Движение на трассе частично ограничено, автоинспекторы организовали его в реверсивном режиме», — сообщили в региональной Госавтоинспекции. В результате инцидента погибли водитель легковушки и двое его пассажиров. В машине также находилась 51-летняя женщина, которую сейчас доставили в больницу. Водитель грузовика получил травмы. Руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер прибыл на место аварии и сейчас работает там с сотрудниками ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что поездки по федеральным трассам в Тюменской области могут быть опасны из-за плохих погодных условий. В региональном УГИБДД также сообщили о состоянии дорог в другие регионы УрФО.