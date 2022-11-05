Автотрассу Тюмень-Курган частично перекрыли из-за смертельного ДТП с грузовиком. Фото, видео

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Ранее водителей предупреждали об опасности поездки по этой трассе (архивное фото) Фото:

На 162-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень частично перекрыли одну полосу из-за ДТП. Об этом сообщили управлении ГИБДД по Тюменской области.

«Три человека погибли в столкновении легкового автомобиля Daewoo и грузовика HINO на 162-м километре автодороги Курган-Тюмень. Движение на трассе частично ограничено, автоинспекторы организовали его в реверсивном режиме», — сообщили в региональной Госавтоинспекции. В результате инцидента погибли водитель легковушки и двое его пассажиров.

В машине также находилась 51-летняя женщина, которую сейчас доставили в больницу. Водитель грузовика получил травмы. Руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер прибыл на место аварии и сейчас работает там с сотрудниками ГИБДД.

Ранее URA.RU сообщало, что поездки по федеральным трассам в Тюменской области могут быть опасны из-за плохих погодных условий. В региональном УГИБДД также сообщили о состоянии дорог в другие регионы УрФО.

Фото:

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На 162-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень частично перекрыли одну полосу из-за ДТП. Об этом сообщили управлении ГИБДД по Тюменской области. «Три человека погибли в столкновении легкового автомобиля Daewoo и грузовика HINO на 162-м километре автодороги Курган-Тюмень. Движение на трассе частично ограничено, автоинспекторы организовали его в реверсивном режиме», — сообщили в региональной Госавтоинспекции. В результате инцидента погибли водитель легковушки и двое его пассажиров. В машине также находилась 51-летняя женщина, которую сейчас доставили в больницу. Водитель грузовика получил травмы. Руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер прибыл на место аварии и сейчас работает там с сотрудниками ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что поездки по федеральным трассам в Тюменской области могут быть опасны из-за плохих погодных условий. В региональном УГИБДД также сообщили о состоянии дорог в другие регионы УрФО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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