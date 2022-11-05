Водителей предупредили об опасности поездок из Тюмени в соседние регионы УрФО. Фото

05 ноября 2022 в 09:13 Размер текста - 17 +

Поездки в Екатеринбург, Ханты-Мансийск и Курган могут быть опасны Фото: Александр Мамаев © URA.RU Возможная гололедица и мокрая проезжая часть сформировали сложные условия для водителей, которые собираются ехать по автодорогам Тюмень-Курган и Тюмень-Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Также там предупредили о состоянии дороги до Ханты-Мансийска. «Сейчас на федеральных автодорогах Курган-Тюмень и Екатеринбург-Тюмень в нашем регионе проезжая часть мокрая, в случае понижения температуры возможны гололедные явления. Автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском и Уватском районах заснежены», — рассказали в региональной Госавтоинспекции. На трассе Тюмень-Омск в Ишимском и Абатском районе также выпал снег. В УГИБДД по Тюменской области уточнили, что ведомство организовало усиленный контроль над всеми федеральными трассами. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмень придет мокрый снег и гололед. В ГУ МЧС области дали рекомендации для водителей и пешеходов. Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области»

Возможная гололедица и мокрая проезжая часть сформировали сложные условия для водителей, которые собираются ехать по автодорогам Тюмень-Курган и Тюмень-Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Также там предупредили о состоянии дороги до Ханты-Мансийска. «Сейчас на федеральных автодорогах Курган-Тюмень и Екатеринбург-Тюмень в нашем регионе проезжая часть мокрая, в случае понижения температуры возможны гололедные явления. Автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском и Уватском районах заснежены», — рассказали в региональной Госавтоинспекции. На трассе Тюмень-Омск в Ишимском и Абатском районе также выпал снег. В УГИБДД по Тюменской области уточнили, что ведомство организовало усиленный контроль над всеми федеральными трассами. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмень придет мокрый снег и гололед. В ГУ МЧС области дали рекомендации для водителей и пешеходов.