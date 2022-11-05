Возможная гололедица и мокрая проезжая часть сформировали сложные условия для водителей, которые собираются ехать по автодорогам Тюмень-Курган и Тюмень-Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Также там предупредили о состоянии дороги до Ханты-Мансийска.
«Сейчас на федеральных автодорогах Курган-Тюмень и Екатеринбург-Тюмень в нашем регионе проезжая часть мокрая, в случае понижения температуры возможны гололедные явления. Автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском и Уватском районах заснежены», — рассказали в региональной Госавтоинспекции.
На трассе Тюмень-Омск в Ишимском и Абатском районе также выпал снег. В УГИБДД по Тюменской области уточнили, что ведомство организовало усиленный контроль над всеми федеральными трассами.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмень придет мокрый снег и гололед. В ГУ МЧС области дали рекомендации для водителей и пешеходов.
Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области»
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Возможная гололедица и мокрая проезжая часть сформировали сложные условия для водителей, которые собираются ехать по автодорогам Тюмень-Курган и Тюмень-Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Также там предупредили о состоянии дороги до Ханты-Мансийска. «Сейчас на федеральных автодорогах Курган-Тюмень и Екатеринбург-Тюмень в нашем регионе проезжая часть мокрая, в случае понижения температуры возможны гололедные явления. Автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском и Уватском районах заснежены», — рассказали в региональной Госавтоинспекции. На трассе Тюмень-Омск в Ишимском и Абатском районе также выпал снег. В УГИБДД по Тюменской области уточнили, что ведомство организовало усиленный контроль над всеми федеральными трассами. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмень придет мокрый снег и гололед. В ГУ МЧС области дали рекомендации для водителей и пешеходов.