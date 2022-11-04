04 ноября 2022
03 ноября 2022

В Нижневартовске перевернулся автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
Водитель не справился с управлением, сообщили в УГИБДД Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) утром 5 ноября на улице Ханты-Мансийская перевернулся автомобиль Mitsubishi. В ДТП пострадала пассажирка иномарки, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО.

«По предварительным данным мужчина 1990 г. р. не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП его пассажирка 1990 г. р. получила травмы», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) три человека пострадали при столкновении двух автомобилей. В результате столкновения автомобиль Volkswagen Polo получил сильные повреждения, второе авто вылетело с дороги и врезалось в металлическое ограждение.

ДТП произошло в 7:45

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В Нижневартовске (ХМАО) утром 5 ноября на улице Ханты-Мансийская перевернулся автомобиль Mitsubishi. В ДТП пострадала пассажирка иномарки, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО. «По предварительным данным мужчина 1990 г. р. не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП его пассажирка 1990 г. р. получила травмы», — сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) три человека пострадали при столкновении двух автомобилей. В результате столкновения автомобиль Volkswagen Polo получил сильные повреждения, второе авто вылетело с дороги и врезалось в металлическое ограждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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