В Нижневартовске перевернулся автомобиль. Фото

05 ноября 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

Водитель не справился с управлением, сообщили в УГИБДД Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) утром 5 ноября на улице Ханты-Мансийская перевернулся автомобиль Mitsubishi. В ДТП пострадала пассажирка иномарки, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО. «По предварительным данным мужчина 1990 г. р. не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП его пассажирка 1990 г. р. получила травмы», — сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) три человека пострадали при столкновении двух автомобилей. В результате столкновения автомобиль Volkswagen Polo получил сильные повреждения, второе авто вылетело с дороги и врезалось в металлическое ограждение. ДТП произошло в 7:45 Telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»

В Нижневартовске (ХМАО) утром 5 ноября на улице Ханты-Мансийская перевернулся автомобиль Mitsubishi. В ДТП пострадала пассажирка иномарки, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО. «По предварительным данным мужчина 1990 г. р. не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП его пассажирка 1990 г. р. получила травмы», — сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) три человека пострадали при столкновении двух автомобилей. В результате столкновения автомобиль Volkswagen Polo получил сильные повреждения, второе авто вылетело с дороги и врезалось в металлическое ограждение.