Водитель не справился с управлением, сообщили в УГИБДД
В Нижневартовске (ХМАО) утром 5 ноября на улице Ханты-Мансийская перевернулся автомобиль Mitsubishi. В ДТП пострадала пассажирка иномарки, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО.
«По предварительным данным мужчина 1990 г. р. не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП его пассажирка 1990 г. р. получила травмы», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) три человека пострадали при столкновении двух автомобилей. В результате столкновения автомобиль Volkswagen Polo получил сильные повреждения, второе авто вылетело с дороги и врезалось в металлическое ограждение.
ДТП произошло в 7:45
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