04 ноября 2022
03 ноября 2022

В ХМАО три человека пострадали в сильном ДТП. Видео

В Сургуте на перекрестке улиц Островского и Профсоюзов произошло ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
В Сургуте серьезное столкновение двух автомобилей Фото:

В Сургуте (ХМАО) три человека потрадали при столкновении двух автомобилей. Об этом сообщается в telegram-канале сетевого издания «К-Информ».

«В пятницу вечером на перекрестке Островского — Профсоюзов столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Land Cruiser 200. Сообщается о трех пострадавших», — говорится в записи.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, скорая помощь и спасатели. В результате столкновения автомобиль Volkswagen Polo получил сильные повреждения. Второе авто вылетело с дороги и врезалось в металлическое ограждение.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на улице Маяковского произошло столкновение двух легковых автомобилей. Информации о пострадавших нет.

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В Сургуте (ХМАО) три человека потрадали при столкновении двух автомобилей. Об этом сообщается в telegram-канале сетевого издания «К-Информ». «В пятницу вечером на перекрестке Островского — Профсоюзов столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Land Cruiser 200. Сообщается о трех пострадавших», — говорится в записи. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, скорая помощь и спасатели. В результате столкновения автомобиль Volkswagen Polo получил сильные повреждения. Второе авто вылетело с дороги и врезалось в металлическое ограждение. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на улице Маяковского произошло столкновение двух легковых автомобилей. Информации о пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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