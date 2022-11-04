В Сургуте (ХМАО) три человека потрадали при столкновении двух автомобилей. Об этом сообщается в telegram-канале сетевого издания «К-Информ».
«В пятницу вечером на перекрестке Островского — Профсоюзов столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Land Cruiser 200. Сообщается о трех пострадавших», — говорится в записи.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, скорая помощь и спасатели. В результате столкновения автомобиль Volkswagen Polo получил сильные повреждения. Второе авто вылетело с дороги и врезалось в металлическое ограждение.
Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на улице Маяковского произошло столкновение двух легковых автомобилей. Информации о пострадавших нет.
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