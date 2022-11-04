Авиакомпания «Ижавиа» возобновила полеты между Екатеринбургом и Ижевском

Рейсы из Ижевска в Екатеринбург будут выполняться дважды в неделю (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Авиакомпанией «Ижавиа» связала Ижевск и Екатеринбург регулярными авиарейсами. Первый полет был выполнен 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании на официальном сайте.

«4 ноября „Ижавиа“ успешно выполнила первый рейс по маршруту Ижевск — Екатеринбург — Ижевск. Тем самым запущена программа полетов, обеспечивающая регулярное воздушное сообщение между Ижевском и Екатеринбургом. Рейсы будут выполняться каждую пятницу и воскресенье», — говорится в сообщении. Пассажиры первого рейса получили в подарок сладкий сувенир «Из Удмуртии с любовью».

Программа рассчитана до конца 2022 года. Последний рейс из Екатеринбурга в Ижевск будет выполнен 31 декабря. В авиакомпании заявили, что возможность продления рейсов на 2023 год — рассматривается.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила прямые рейсы из Владивостока в столицу Лаоса Вьентьян. Как сообщили в официальном telegram-канале авиакомпании, перелет стал историческим событием.