04 ноября 2022
03 ноября 2022

Пермячка спустя год отсудила полмиллиона у УК за травму в гололед

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
После падения женщина попала в больницу Фото:

Жительница Перми отсудила компенсацию в размере 450 тысяч рублей у управляющей компании за падение в гололед. Об этом сообщает издание Properm со ссылкой на пресс-службу Индустриального районного суда. Женщина поскользнулась во дворе в декабре прошлого года и получила травму головы.

«В суде установлен факт, что пермячка поскользнулась из-за того, что УК исполняла ненадлежащим образом обязанности по содержанию общего имущества. Суд решил взыскать с УК ту компенсацию морального вреда, которую заявила пермячка — 300 тыс. рублей. Кроме того, с УК взыскали еще 150 тыс. рублей штрафа по закону о защите прав потребителей», — передает издание.

Решение суда пока не вступило в законную силу. URA.RU направило запрос на комментарий управляющей компании «Тихий двор. Ответ, будет ли УК обжаловать решение суда, на момент публикации не поступил.

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Жительница Перми отсудила компенсацию в размере 450 тысяч рублей у управляющей компании за падение в гололед. Об этом сообщает издание Properm со ссылкой на пресс-службу Индустриального районного суда. Женщина поскользнулась во дворе в декабре прошлого года и получила травму головы. «В суде установлен факт, что пермячка поскользнулась из-за того, что УК исполняла ненадлежащим образом обязанности по содержанию общего имущества. Суд решил взыскать с УК ту компенсацию морального вреда, которую заявила пермячка — 300 тыс. рублей. Кроме того, с УК взыскали еще 150 тыс. рублей штрафа по закону о защите прав потребителей», — передает издание. Решение суда пока не вступило в законную силу. URA.RU направило запрос на комментарий управляющей компании «Тихий двор. Ответ, будет ли УК обжаловать решение суда, на момент публикации не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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