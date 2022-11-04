04 ноября 2022
03 ноября 2022

У жительницы Кургана списали деньги с карты вместо обещанной зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместо обещанной зарплаты киберпреступники украли деньги с карты Фото:

У жительницы Кургана мошенники похитили с банковской карты более 25 тысяч рублей. Ее несовершеннолетней дочери предложили подработку в интернете и попросили данные, куда можно перевести «аванс», но вместо зарплаты киберпреступники украли средства. Об этом рассказали в УМВД России по Кургану.

«Несовершеннолетней дочери женщины в одном из мессенджеров поступило сообщение с предложением заработать. Когда девушка согласилась, аферисты попытались выяснить у нее данные банковской карты, якобы для перечисления „заработка“. Подросток продиктовала данные своей карты, однако, по словам „менеджеров“, на счету было недостаточно средств. Тогда девушка сообщила злоумышленникам данные банковской карты своей матери и пароли, пришедшие в смс-сообщениях», — пояснили в ведомстве.

О случившемся дочь не рассказала матери, пока та не проверила баланс и не обнаружила списание средств. В полиции напомнили, что родителям необходимо объяснять своим детям, что общаться в интернете с незнакомыми людьми и сообщать им личную информацию опасно и приводит к проблемам.

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У жительницы Кургана мошенники похитили с банковской карты более 25 тысяч рублей. Ее несовершеннолетней дочери предложили подработку в интернете и попросили данные, куда можно перевести «аванс», но вместо зарплаты киберпреступники украли средства. Об этом рассказали в УМВД России по Кургану. «Несовершеннолетней дочери женщины в одном из мессенджеров поступило сообщение с предложением заработать. Когда девушка согласилась, аферисты попытались выяснить у нее данные банковской карты, якобы для перечисления „заработка“. Подросток продиктовала данные своей карты, однако, по словам „менеджеров“, на счету было недостаточно средств. Тогда девушка сообщила злоумышленникам данные банковской карты своей матери и пароли, пришедшие в смс-сообщениях», — пояснили в ведомстве. О случившемся дочь не рассказала матери, пока та не проверила баланс и не обнаружила списание средств. В полиции напомнили, что родителям необходимо объяснять своим детям, что общаться в интернете с незнакомыми людьми и сообщать им личную информацию опасно и приводит к проблемам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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