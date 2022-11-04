04 ноября 2022

Госавтоинспекция сняла запрет на выезд из Асбеста из-за непогоды

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Из Асбеста нельзя было выезжать около трех часов (фото из архива) Фото:

Запрет на выезд из Асбеста из-за неблагоприятной дорожной ситуацией, вызванной обильным выпадением снега, снят. Движение восстановлено. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области в telegram-канале.

«Движение транспорта на выезд из Асбеста восстановлено. Временное ограничение движения на трассах „Асбест-Белоярский“, „Асбест-Рефтинский“, „Асбест-Малышева“ и „Асбест-Грязновское“ — снято», — говорится в сообщении.

Ранее выезд из Асбеста перекрыли из-за того, что на трассах в Белоярский, Рефтинский, Малышева и Грязновское складывалась неблагоприятная дорожная ситуация — дороги замело снегом. В Госавтоинспекции поясняли, что такое решение принято, в первую очередь, во благо автовладельцев, чтобы обезопасить их.

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Запрет на выезд из Асбеста из-за неблагоприятной дорожной ситуацией, вызванной обильным выпадением снега, снят. Движение восстановлено. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области в telegram-канале. «Движение транспорта на выезд из Асбеста восстановлено. Временное ограничение движения на трассах „Асбест-Белоярский“, „Асбест-Рефтинский“, „Асбест-Малышева“ и „Асбест-Грязновское“ — снято», — говорится в сообщении. Ранее выезд из Асбеста перекрыли из-за того, что на трассах в Белоярский, Рефтинский, Малышева и Грязновское складывалась неблагоприятная дорожная ситуация — дороги замело снегом. В Госавтоинспекции поясняли, что такое решение принято, в первую очередь, во благо автовладельцев, чтобы обезопасить их.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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