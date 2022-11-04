Госавтоинспекция сняла запрет на выезд из Асбеста из-за непогоды

Из Асбеста нельзя было выезжать около трех часов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Запрет на выезд из Асбеста из-за неблагоприятной дорожной ситуацией, вызванной обильным выпадением снега, снят. Движение восстановлено. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области в telegram-канале.

«Движение транспорта на выезд из Асбеста восстановлено. Временное ограничение движения на трассах „Асбест-Белоярский“, „Асбест-Рефтинский“, „Асбест-Малышева“ и „Асбест-Грязновское“ — снято», — говорится в сообщении.

Ранее выезд из Асбеста перекрыли из-за того, что на трассах в Белоярский, Рефтинский, Малышева и Грязновское складывалась неблагоприятная дорожная ситуация — дороги замело снегом. В Госавтоинспекции поясняли, что такое решение принято, в первую очередь, во благо автовладельцев, чтобы обезопасить их.