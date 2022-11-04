В ХМАО ревизоры выявили нарушения в использовании бюджетных средств

Выдано предписание главе департамента промышленности ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа в результате проверки Фонда развития ХМАО-Югры и автономной некоммерческой организации содействия строительству «Развитие» выявила нарушения в расходовании бюджетных средств региона. Отчет опубликован на сайте ревизионного органа.

«В нарушение условий инвестиционного соглашения о создании объекта УСК-1 срок ввода в эксплуатацию нарушен на 19 дней. В инвестиционное соглашение о создании объекта УСК-2 внесены изменения в части продления срока создания объекта УСК-2 с 30.09.2022 года до 08.12.2023 года. По состоянию на 23.09.2022 года объект УСК-2 не введен в эксплуатацию, степень готовности составляет 37%», — сообщается в документе.

АНО «Развитие» должно было возвести два универсально-спортивных комплекса в Ханты-Мансийске. Один из них на улице Студенческой, а второй в микрорайоне «Иртыш». Строительство фактически осуществлялось АО «АСПЭК». Сроки возведения инвестиционных объектов сорваны.

По результатам проверки директору департамента промышленности ХМАО Кириллу Зайцеву вручили представление об устранении выявленных нарушений. О результатах проверки проинформирован замгубернатора округа Алексей Забозлаев и руководитель Фонда развития Югры Сергей Афанасьев.

Ранее URA.RU рассказывало, что счетная палата ХМАО выявила нарушение в предоставлении субсидий. В результате проверки руководителям Фонда научно-технологического развития ХМАО — Югры и департамента образования и науки предписано устранить нарушения.