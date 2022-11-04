Под Челябинском в ночном ДТП погиб водитель буксируемого автомобиля. Фото

05 ноября 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на автодороге Челябинск-Троицк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Троицком районе Челябинской области в ночь на 5 ноября произошло ДТП, в котором погиб водитель микроавтобуса, буксируемого с помощью троса. Подробности аварии URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «ДТП произошло 4 ноября в 23:24 на 109 км автодороге Челябинск-Троицк на территории Троицкого района. Водитель 1985 г. р., управляя автомобилем Фольксваген Крафтер, при буксировке автомобилем Газель в условиях снегопада на изгибе дороги вправо при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Вольво FH с прицепом. В результате аварии водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ГИБДД уточнили, что фурой управлял мужчина 1973 г. р. По факту ДТП проводится проверка. Судя по кадрам очевидцев, от удара прицеп большегруза упал набок, а у микроавтобуса оказалась разбита передняя правая часть машины. Газель транспортировала автомобиль Фольксваген с помощью троса Пресс-служба ГИБДД России по Челябинской области

В Троицком районе Челябинской области в ночь на 5 ноября произошло ДТП, в котором погиб водитель микроавтобуса, буксируемого с помощью троса. Подробности аварии URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «ДТП произошло 4 ноября в 23:24 на 109 км автодороге Челябинск-Троицк на территории Троицкого района. Водитель 1985 г. р., управляя автомобилем Фольксваген Крафтер, при буксировке автомобилем Газель в условиях снегопада на изгибе дороги вправо при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Вольво FH с прицепом. В результате аварии водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ГИБДД уточнили, что фурой управлял мужчина 1973 г. р. По факту ДТП проводится проверка. Судя по кадрам очевидцев, от удара прицеп большегруза упал набок, а у микроавтобуса оказалась разбита передняя правая часть машины.