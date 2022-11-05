Лукашенко признался, что относился к Зеленскому, как к сыну

05 ноября 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко назвал Украину несамостоятельной Фото: MAXIM GUCHEK / POOL EPA Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что относился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, как к сыну. Об этом он сказал на встрече с сотрудниками Белорусской национальной биотехнологической корпорации. «Ко мне не надо претензии предъявлять. Вы видели мою позицию по Украине. Что я только там ни делал! И первым, кто против нас санкции ввел, был Киев — Володя Зеленский, к которому я как к своему ребенку относился», — заявил Лукашенко, видео опубликовала «Белта». По его словам, Украина несамостоятельна и их попросили ввести санкции Польша и США. Также Лукашенко заявлял, что не планирует участвовать в спецоперации РФ на Украине, передает «Ридус». Он называл участие страны в конфликте гуманитарным и отмечал, что Белоруссия помогает беженцам. Ранее Лукашенко сказал, что конфликт на Украине можно решить в течение недели, если сесть за стол переговоров. По его словам, Запад запретил Зеленскому проводить переговоры. После начала спецоперации РФ на Украине делегации Москвы и Киева обсуждали ситуацию в Белоруссии, но не пришли к урегулированию конфликта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что относился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, как к сыну. Об этом он сказал на встрече с сотрудниками Белорусской национальной биотехнологической корпорации. «Ко мне не надо претензии предъявлять. Вы видели мою позицию по Украине. Что я только там ни делал! И первым, кто против нас санкции ввел, был Киев — Володя Зеленский, к которому я как к своему ребенку относился», — заявил Лукашенко, видео опубликовала «Белта». По его словам, Украина несамостоятельна и их попросили ввести санкции Польша и США. Также Лукашенко заявлял, что не планирует участвовать в спецоперации РФ на Украине, передает «Ридус». Он называл участие страны в конфликте гуманитарным и отмечал, что Белоруссия помогает беженцам. Ранее Лукашенко сказал, что конфликт на Украине можно решить в течение недели, если сесть за стол переговоров. По его словам, Запад запретил Зеленскому проводить переговоры. После начала спецоперации РФ на Украине делегации Москвы и Киева обсуждали ситуацию в Белоруссии, но не пришли к урегулированию конфликта.