Студенток челябинского колледжа напоили уксусом

05 ноября 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Девушкам дали бутылку от энергетика с подмешанным уксусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Две студентки колледжа предпринимательства в Челябинске выпили воду с уксусом, которую дали им однокурсники. Девушек увезли в больницу. Об этом сообщили в соцсетях. «Студенты напоили двух однокурсниц водой с уксусом на паре в челябинском колледже предпринимательства. Подруги (им по 16) попросили воды — вместо нее два парня (18) сунули им бутылку из-под энергетика с раствором из воды и девятипроцентного уксуса. Через два часа обеим стало плохо — их забрали на скорой, сделали промывание и поставили капельницы», — говорится в сообщении telegram-канала Ural Mash. По данным канала, в данный момент обе девушки находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное. В сообщении также указано, что в ближайший понедельник в образовательном учреждении намечена внутренняя проверка. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области ответили, что данная информация в оперативных сводках пока не значится. В пресс-службу министерства образования региона URA.RU направлен запрос. К моменту публикации ответ на него не поступил.

Две студентки колледжа предпринимательства в Челябинске выпили воду с уксусом, которую дали им однокурсники. Девушек увезли в больницу. Об этом сообщили в соцсетях. «Студенты напоили двух однокурсниц водой с уксусом на паре в челябинском колледже предпринимательства. Подруги (им по 16) попросили воды — вместо нее два парня (18) сунули им бутылку из-под энергетика с раствором из воды и девятипроцентного уксуса. Через два часа обеим стало плохо — их забрали на скорой, сделали промывание и поставили капельницы», — говорится в сообщении telegram-канала Ural Mash. По данным канала, в данный момент обе девушки находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное. В сообщении также указано, что в ближайший понедельник в образовательном учреждении намечена внутренняя проверка. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области ответили, что данная информация в оперативных сводках пока не значится. В пресс-службу министерства образования региона URA.RU направлен запрос. К моменту публикации ответ на него не поступил.