Студенток челябинского колледжа напоили уксусом

Две студентки колледжа предпринимательства в Челябинске выпили воду с уксусом, которую дали им однокурсники. Девушек увезли в больницу. Об этом сообщили в соцсетях.
«Студенты напоили двух однокурсниц водой с уксусом на паре в челябинском колледже предпринимательства. Подруги (им по 16) попросили воды — вместо нее два парня (18) сунули им бутылку из-под энергетика с раствором из воды и девятипроцентного уксуса. Через два часа обеим стало плохо — их забрали на скорой, сделали промывание и поставили капельницы», — говорится в сообщении telegram-канала Ural Mash.
По данным канала, в данный момент обе девушки находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное. В сообщении также указано, что в ближайший понедельник в образовательном учреждении намечена внутренняя проверка.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области ответили, что данная информация в оперативных сводках пока не значится. В пресс-службу министерства образования региона URA.RU направлен запрос. К моменту публикации ответ на него не поступил.
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