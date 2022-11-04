04 ноября 2022
03 ноября 2022

Студенток челябинского колледжа напоили уксусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Смог. Старые гаражи. Курган, кока-кола, бутылка, напиток, газировка, телефон в руке
Девушкам дали бутылку от энергетика с подмешанным уксусом Фото:

Две студентки колледжа предпринимательства в Челябинске выпили воду с уксусом, которую дали им однокурсники. Девушек увезли в больницу. Об этом сообщили в соцсетях.

«Студенты напоили двух однокурсниц водой с уксусом на паре в челябинском колледже предпринимательства. Подруги (им по 16) попросили воды — вместо нее два парня (18) сунули им бутылку из-под энергетика с раствором из воды и девятипроцентного уксуса. Через два часа обеим стало плохо — их забрали на скорой, сделали промывание и поставили капельницы», — говорится в сообщении telegram-канала Ural Mash.

По данным канала, в данный момент обе девушки находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное. В сообщении также указано, что в ближайший понедельник в образовательном учреждении намечена внутренняя проверка.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области ответили, что данная информация в оперативных сводках пока не значится. В пресс-службу министерства образования региона URA.RU направлен запрос. К моменту публикации ответ на него не поступил.

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Две студентки колледжа предпринимательства в Челябинске выпили воду с уксусом, которую дали им однокурсники. Девушек увезли в больницу. Об этом сообщили в соцсетях. «Студенты напоили двух однокурсниц водой с уксусом на паре в челябинском колледже предпринимательства. Подруги (им по 16) попросили воды — вместо нее два парня (18) сунули им бутылку из-под энергетика с раствором из воды и девятипроцентного уксуса. Через два часа обеим стало плохо — их забрали на скорой, сделали промывание и поставили капельницы», — говорится в сообщении telegram-канала Ural Mash. По данным канала, в данный момент обе девушки находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное. В сообщении также указано, что в ближайший понедельник в образовательном учреждении намечена внутренняя проверка. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области ответили, что данная информация в оперативных сводках пока не значится. В пресс-службу министерства образования региона URA.RU направлен запрос. К моменту публикации ответ на него не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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