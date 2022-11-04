04 ноября 2022
03 ноября 2022

В ЯНАО участника спецоперации встретили как героя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автопробег в поддержку спецоперации на Украине. Екатеринбург
Участник СВО из Салехарда вернулся на родину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Салехард (ЯНАО) на время отпуска вернулся участник спецоперации. Об этом сообщает «Медиацентр Салехард» в telegram-канале.

«Мы встречаем доблестного защитника нашей Родины, настоящего героя!» — говорится на видео. Пожать руку земляку приехали не только кадеты, юнармейцы, творческая команда ЦКиС «Геолог», но и глава Салехарда Алексей Титовский, а также городской военком Александр Чуенко.

Молодого человека также встречали мама, сестра и близкие друзья. Коренной салехардец решил, что должен защищать Родину и ушел добровольцем. По окончании отпуска он планирует вернуться к боевым товарищам.

Ранее URA.RU рассказывало, что многодетный житель села Мыс Каменный (ЯНАО) ушел добровольцем в зону СВО. Работник МП «Ямалгаз» является отцом троих несовершеннолетних детей. Ямальцы пожелали успехов земляку, а также скорейшего возвращения домой с победой.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Ее целями назывались защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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В Салехард (ЯНАО) на время отпуска вернулся участник спецоперации. Об этом сообщает «Медиацентр Салехард» в telegram-канале. «Мы встречаем доблестного защитника нашей Родины, настоящего героя!» — говорится на видео. Пожать руку земляку приехали не только кадеты, юнармейцы, творческая команда ЦКиС «Геолог», но и глава Салехарда Алексей Титовский, а также городской военком Александр Чуенко. Молодого человека также встречали мама, сестра и близкие друзья. Коренной салехардец решил, что должен защищать Родину и ушел добровольцем. По окончании отпуска он планирует вернуться к боевым товарищам. Ранее URA.RU рассказывало, что многодетный житель села Мыс Каменный (ЯНАО) ушел добровольцем в зону СВО. Работник МП «Ямалгаз» является отцом троих несовершеннолетних детей. Ямальцы пожелали успехов земляку, а также скорейшего возвращения домой с победой. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Ее целями назывались защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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