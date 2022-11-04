Участник СВО из Салехарда вернулся на родину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Салехард (ЯНАО) на время отпуска вернулся участник спецоперации. Об этом сообщает «Медиацентр Салехард» в telegram-канале.

«Мы встречаем доблестного защитника нашей Родины, настоящего героя!» — говорится на видео. Пожать руку земляку приехали не только кадеты, юнармейцы, творческая команда ЦКиС «Геолог», но и глава Салехарда Алексей Титовский, а также городской военком Александр Чуенко.

Молодого человека также встречали мама, сестра и близкие друзья. Коренной салехардец решил, что должен защищать Родину и ушел добровольцем. По окончании отпуска он планирует вернуться к боевым товарищам.

Ранее URA.RU рассказывало, что многодетный житель села Мыс Каменный (ЯНАО) ушел добровольцем в зону СВО. Работник МП «Ямалгаз» является отцом троих несовершеннолетних детей. Ямальцы пожелали успехов земляку, а также скорейшего возвращения домой с победой.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Ее целями назывались защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.