В Челябинской области пропала мама с двумя маленькими детьми. Скрин

05 ноября 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Семья ушла из дома днем 3 ноября (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В поселке Верхняя Санарка Пластовского района Челябинской области с 3 ноября разыскивают маму с двумя детьми 2 и 3 лет. Информацию о поиске пропавших подтвердили на горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт». «Днем 3 ноября вышли из дома и не вернулись: Оськина Екатерина, 25 лет, а также дети Рада, 2 года, и Иван, 3 года. Могут находиться в вашем районе», — сообщается в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». Информация о поиске появилась лишь к вечеру 5 ноября. Судя по данным ориентировки, предметы одежды, в которых ушли из дома эти люди, названы предположительно. Среди особых примет мамы указан рост 165 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза голубые. Рост детей неизвестен, телосложение обоих малышей худощавое, волосы светло-русые, глаза голубые. В поисковом отряде добавили, что просят всех водителей, кто ехал 3 ноября в промежутке с 13 до 15 часов в районе Верхней Санарки, проверить записи своих видеорегистраторов. Возможно, они записали направление движения пропавших. Семья пропала днем 3 ноября Официальная группа поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

В поселке Верхняя Санарка Пластовского района Челябинской области с 3 ноября разыскивают маму с двумя детьми 2 и 3 лет. Информацию о поиске пропавших подтвердили на горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт». «Днем 3 ноября вышли из дома и не вернулись: Оськина Екатерина, 25 лет, а также дети Рада, 2 года, и Иван, 3 года. Могут находиться в вашем районе», — сообщается в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». Информация о поиске появилась лишь к вечеру 5 ноября. Судя по данным ориентировки, предметы одежды, в которых ушли из дома эти люди, названы предположительно. Среди особых примет мамы указан рост 165 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза голубые. Рост детей неизвестен, телосложение обоих малышей худощавое, волосы светло-русые, глаза голубые. В поисковом отряде добавили, что просят всех водителей, кто ехал 3 ноября в промежутке с 13 до 15 часов в районе Верхней Санарки, проверить записи своих видеорегистраторов. Возможно, они записали направление движения пропавших.