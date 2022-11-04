04 ноября 2022
03 ноября 2022

В ЯНАО вспыхнул пожар в гаражном комплексе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел типографии в Донецке. ДНР, пожар
В Салехарде загорелся гараж Фото:

В Салехарде (ЯНАО) произошел пожар в гаражном комплексе базы АИС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по ЯНАО.

«В 15:58 мск в пожарную часть Салехарда поступил вызов о пожаре в гаражном комплексе Базы АИС. В 16:09 мск пожар был ликвидирован. На месте работали 2 единицы техники и 9 человек ПЧ Салехарда», — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Огнем поврежден автомобиль, находившийся внутри гаража.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО произошел пожар в частном секторе. Возгорание было потушено за 20 минут, погибших и пострадавших нет.

Загорелся гараж на базе АИС
Сгорел автомобиль, стоящий в гараже

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В Салехарде (ЯНАО) произошел пожар в гаражном комплексе базы АИС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по ЯНАО. «В 15:58 мск в пожарную часть Салехарда поступил вызов о пожаре в гаражном комплексе Базы АИС. В 16:09 мск пожар был ликвидирован. На месте работали 2 единицы техники и 9 человек ПЧ Салехарда», — говорится в сообщении. Согласно данным ведомства погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Огнем поврежден автомобиль, находившийся внутри гаража. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО произошел пожар в частном секторе. Возгорание было потушено за 20 минут, погибших и пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...