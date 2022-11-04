В Салехарде загорелся гараж
В Салехарде (ЯНАО) произошел пожар в гаражном комплексе базы АИС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по ЯНАО.
«В 15:58 мск в пожарную часть Салехарда поступил вызов о пожаре в гаражном комплексе Базы АИС. В 16:09 мск пожар был ликвидирован. На месте работали 2 единицы техники и 9 человек ПЧ Салехарда», — говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Огнем поврежден автомобиль, находившийся внутри гаража.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО произошел пожар в частном секторе. Возгорание было потушено за 20 минут, погибших и пострадавших нет.
Загорелся гараж на базе АИС
Сгорел автомобиль, стоящий в гараже
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