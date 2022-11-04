В ЯНАО вспыхнул пожар в гаражном комплексе. Фото

05 ноября 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

В Салехарде загорелся гараж Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) произошел пожар в гаражном комплексе базы АИС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по ЯНАО. «В 15:58 мск в пожарную часть Салехарда поступил вызов о пожаре в гаражном комплексе Базы АИС. В 16:09 мск пожар был ликвидирован. На месте работали 2 единицы техники и 9 человек ПЧ Салехарда», — говорится в сообщении. Согласно данным ведомства погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Огнем поврежден автомобиль, находившийся внутри гаража. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО произошел пожар в частном секторе. Возгорание было потушено за 20 минут, погибших и пострадавших нет. Загорелся гараж на базе АИС пресс-служба МЧС России по ЯНАО Сгорел автомобиль, стоящий в гараже пресс-служба МЧС России по ЯНАО

В Салехарде (ЯНАО) произошел пожар в гаражном комплексе базы АИС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по ЯНАО. «В 15:58 мск в пожарную часть Салехарда поступил вызов о пожаре в гаражном комплексе Базы АИС. В 16:09 мск пожар был ликвидирован. На месте работали 2 единицы техники и 9 человек ПЧ Салехарда», — говорится в сообщении. Согласно данным ведомства погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Огнем поврежден автомобиль, находившийся внутри гаража. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО произошел пожар в частном секторе. Возгорание было потушено за 20 минут, погибших и пострадавших нет.