04 ноября 2022
03 ноября 2022

В ЯНАО пожар в частном секторе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В Ноябрьске сгорел гараж Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) загорелся гараж в частном секторе по адресу Пихтовая д. 1. Об этом сообщается в местных telegram-каналах с происшествиями.

«В 22.35 поступил вызов. Через 20 минут пожар потушили. Погибших и пострадавших нет. Угрозы соседним строениям также не было. На месте возгорания работали 3 единицы техники и 14 человек. Сейчас работают дознаватели для установления причины пожара, виновного и ущерба», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина поджег квартиру после ссоры с женой. Возгорание произошло в многоквартирном доме. Со слов очевидцев пострадавших нет.

В Ноябрьске загорелся гараж в частном секторе

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В Ноябрьске (ЯНАО) загорелся гараж в частном секторе по адресу Пихтовая д. 1. Об этом сообщается в местных telegram-каналах с происшествиями. «В 22.35 поступил вызов. Через 20 минут пожар потушили. Погибших и пострадавших нет. Угрозы соседним строениям также не было. На месте возгорания работали 3 единицы техники и 14 человек. Сейчас работают дознаватели для установления причины пожара, виновного и ущерба», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина поджег квартиру после ссоры с женой. Возгорание произошло в многоквартирном доме. Со слов очевидцев пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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