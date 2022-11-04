В ЯНАО пожар в частном секторе. Фото

05 ноября 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске сгорел гараж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) загорелся гараж в частном секторе по адресу Пихтовая д. 1. Об этом сообщается в местных telegram-каналах с происшествиями. «В 22.35 поступил вызов. Через 20 минут пожар потушили. Погибших и пострадавших нет. Угрозы соседним строениям также не было. На месте возгорания работали 3 единицы техники и 14 человек. Сейчас работают дознаватели для установления причины пожара, виновного и ущерба», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина поджег квартиру после ссоры с женой. Возгорание произошло в многоквартирном доме. Со слов очевидцев пострадавших нет. В Ноябрьске загорелся гараж в частном секторе telegram-канал «NSK»

В Ноябрьске (ЯНАО) загорелся гараж в частном секторе по адресу Пихтовая д. 1. Об этом сообщается в местных telegram-каналах с происшествиями. «В 22.35 поступил вызов. Через 20 минут пожар потушили. Погибших и пострадавших нет. Угрозы соседним строениям также не было. На месте возгорания работали 3 единицы техники и 14 человек. Сейчас работают дознаватели для установления причины пожара, виновного и ущерба», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина поджег квартиру после ссоры с женой. Возгорание произошло в многоквартирном доме. Со слов очевидцев пострадавших нет.