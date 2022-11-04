В Ноябрьске сгорел гараж
В Ноябрьске (ЯНАО) загорелся гараж в частном секторе по адресу Пихтовая д. 1. Об этом сообщается в местных telegram-каналах с происшествиями.
«В 22.35 поступил вызов. Через 20 минут пожар потушили. Погибших и пострадавших нет. Угрозы соседним строениям также не было. На месте возгорания работали 3 единицы техники и 14 человек. Сейчас работают дознаватели для установления причины пожара, виновного и ущерба», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина поджег квартиру после ссоры с женой. Возгорание произошло в многоквартирном доме. Со слов очевидцев пострадавших нет.
В Ноябрьске загорелся гараж в частном секторе
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