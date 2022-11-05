В костромском клубе, где в пожаре погибли 13 человек, была закрыта часть эвакуационных выходов

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Центральная городская больница города Катав-Ивановск. Челябинская область, дверь, выход, трещины в стене, окно
Прокуратура выявила нарушения в заведении Фото:

Прокуратура Костромской области сообщила, что в клубе «Полигон» в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек, была закрыта часть эвакуационных выходов. Прокуратура требует возбудить дело о халатности.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о халатности», — говорится в сообщении ведомства. Сообщение прокуратуры передает РИА Новости.

Ночью произошел пожар в клубе «Полигон» Костромской области, передает «Царьград». В telegram-каналах сообщалось, что поджог устроил военный из Свердловской области. Во время конфликта с посетителями клуба он достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок. В результате пожара погибли 13 человек. Подозреваемый признал вину, также задержали директора компании ООО «Империя», которая организовывала работу заведения.

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Прокуратура Костромской области сообщила, что в клубе «Полигон» в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек, была закрыта часть эвакуационных выходов. Прокуратура требует возбудить дело о халатности. «Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о халатности», — говорится в сообщении ведомства. Сообщение прокуратуры передает РИА Новости. Ночью произошел пожар в клубе «Полигон» Костромской области, передает «Царьград». В telegram-каналах сообщалось, что поджог устроил военный из Свердловской области. Во время конфликта с посетителями клуба он достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок. В результате пожара погибли 13 человек. Подозреваемый признал вину, также задержали директора компании ООО «Империя», которая организовывала работу заведения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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