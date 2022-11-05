В костромском клубе, где в пожаре погибли 13 человек, была закрыта часть эвакуационных выходов

05 ноября 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Прокуратура выявила нарушения в заведении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура Костромской области сообщила, что в клубе «Полигон» в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек, была закрыта часть эвакуационных выходов. Прокуратура требует возбудить дело о халатности. «Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о халатности», — говорится в сообщении ведомства. Сообщение прокуратуры передает РИА Новости. Ночью произошел пожар в клубе «Полигон» Костромской области, передает «Царьград». В telegram-каналах сообщалось, что поджог устроил военный из Свердловской области. Во время конфликта с посетителями клуба он достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок. В результате пожара погибли 13 человек. Подозреваемый признал вину, также задержали директора компании ООО «Империя», которая организовывала работу заведения.

Прокуратура Костромской области сообщила, что в клубе «Полигон» в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек, была закрыта часть эвакуационных выходов. Прокуратура требует возбудить дело о халатности. «Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о халатности», — говорится в сообщении ведомства. Сообщение прокуратуры передает РИА Новости. Ночью произошел пожар в клубе «Полигон» Костромской области, передает «Царьград». В telegram-каналах сообщалось, что поджог устроил военный из Свердловской области. Во время конфликта с посетителями клуба он достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок. В результате пожара погибли 13 человек. Подозреваемый признал вину, также задержали директора компании ООО «Империя», которая организовывала работу заведения.