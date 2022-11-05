Военного из Свердловской области заподозрили в поджоге клуба в Костроме. Фото

05 ноября 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Подозреваемым в поджоге клуба «Полигон» оказался 23-летний военный из Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар Подозреваемый в пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме, где, по предварительным данным, погибли 15 человек, оказался 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин из Свердловской области. Информация об этом появилась в соцсетях. «Стала известна личность виновника пожара в Костроме. Это 23-летний военнослужащий из Свердловской области Станислав Ионкин», — пишет telegram-канал «112». По данным telegram-канала, Станислав во время конфликта с посетителями достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок. Полицейским удалось задержать его в шести километрах от места происшествия. В Кострому мужчина приехал, чтобы пройти военную комиссию. В Свердловской области у него остались жена и двое детей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области. В ведомстве ответили, что это «тема другого региона». Ночью 5 ноября произошел пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Сообщалось, что причиной пожара в клубе могла стать пиротехника. Один из посетителей выстрелил из ракетницы, отчего загорелись декоративные конструкции на потолке. Площадь возгорания составила 3 500 тысячи квадратных метров. В пожаре погибли, по предварительным данным, 15 человек, еще четверо получили ранения. Издание Baza нашло нарушение в работе заведения. Фото: страница Станислава Ионкина в соцсети «ВКонтакте»

Подозреваемый в пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме, где, по предварительным данным, погибли 15 человек, оказался 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин из Свердловской области. Информация об этом появилась в соцсетях. «Стала известна личность виновника пожара в Костроме. Это 23-летний военнослужащий из Свердловской области Станислав Ионкин», — пишет telegram-канал «112». По данным telegram-канала, Станислав во время конфликта с посетителями достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок. Полицейским удалось задержать его в шести километрах от места происшествия. В Кострому мужчина приехал, чтобы пройти военную комиссию. В Свердловской области у него остались жена и двое детей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области. В ведомстве ответили, что это «тема другого региона». Ночью 5 ноября произошел пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Сообщалось, что причиной пожара в клубе могла стать пиротехника. Один из посетителей выстрелил из ракетницы, отчего загорелись декоративные конструкции на потолке. Площадь возгорания составила 3 500 тысячи квадратных метров. В пожаре погибли, по предварительным данным, 15 человек, еще четверо получили ранения. Издание Baza нашло нарушение в работе заведения.