Депутат Госдумы назвал страны, готовые подключиться к РФ в борьбе с Украиной

Депутат Госдумы: Китай и Индия помогут России на Украине из-за военных контрактов

05 ноября 2022 в 21:49 Размер текста - 17 +

Россия успешно справляется со своими силами и средствами и достаточно эффективно, заявил Швыткин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России заключено военно-техническое сотрудничество со многими странами, которые готовы подключиться к борьбе с Украиной. Об этом URA.RU заявил депутат Государственной Думы, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин. «Сегодня у РФ взаимодействие есть с той же Индией, с тем же Китаем, с Ираном, с Сербией, с Бразилией. У нас много стран, с которыми у нас заключено военно-техническое сотрудничество», — сообщил Швыткин в беседе с URA.RU. Он добавил, что Россия надеется на продолжительность сотрудничества, но при необходимости. Швыткин отметил, что Россия на данный момент рассчитывает только на себя. «Пока мы рассчитываем только на свои силы, но если нам нужна будет поддержка других стран, она будет оказана, но пока нет необходимости», — сказал депутат. Кроме того, Швыткин добавил, что Союзное государство справляется с целями и задачами, которые поставил верховный главнокомандующий России Владимир Путин: «И будет дальше справляться с ними». Россия проводит специальную военную операцию на Украину с 24 февраля. Ее целями является прекращение геноцида со стороны ВСУ жителей Донбасса и денацификация Украины. Киеву задолго до начала СВО страны Запада начали поставлять оружие, технику и инструкторов. После указа президента РФ Владимира Путина в феврале эта помощь лишь усиливалась. Техника НАТО используется не только украинцами, цели для этого находят представители альянса.

У России заключено военно-техническое сотрудничество со многими странами, которые готовы подключиться к борьбе с Украиной. Об этом URA.RU заявил депутат Государственной Думы, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин. «Сегодня у РФ взаимодействие есть с той же Индией, с тем же Китаем, с Ираном, с Сербией, с Бразилией. У нас много стран, с которыми у нас заключено военно-техническое сотрудничество», — сообщил Швыткин в беседе с URA.RU. Он добавил, что Россия надеется на продолжительность сотрудничества, но при необходимости. Швыткин отметил, что Россия на данный момент рассчитывает только на себя. «Пока мы рассчитываем только на свои силы, но если нам нужна будет поддержка других стран, она будет оказана, но пока нет необходимости», — сказал депутат. Кроме того, Швыткин добавил, что Союзное государство справляется с целями и задачами, которые поставил верховный главнокомандующий России Владимир Путин: «И будет дальше справляться с ними». Россия проводит специальную военную операцию на Украину с 24 февраля. Ее целями является прекращение геноцида со стороны ВСУ жителей Донбасса и денацификация Украины. Киеву задолго до начала СВО страны Запада начали поставлять оружие, технику и инструкторов. После указа президента РФ Владимира Путина в феврале эта помощь лишь усиливалась. Техника НАТО используется не только украинцами, цели для этого находят представители альянса.